Kris Peeters is dinsdag officieel benoemd tot vicevoorzitter en lid van het directiecomité van de Europese Investeringsbank (EIB).

De voormalige Vlaams minister-president en federale vicepremier wordt binnen de EIB de hoofdverantwoordelijke voor de projecten rond mobiliteit, veiligheid en defensie en voor projecten in de ASEAN-landen.

In de directie van de EIB zal Peeters de Benelux-zetel opnemen. Die was al vacant sinds het vertrek van de Nederland Pim van Ballekom in januari 2018. Zeer tot ergernis van Den Haag droeg ons land maar geen opvolger voor. Pas bij het aantreden van de regering-De Croo in oktober 2020 bleek er onder de meerderheidspartijen een consensus rond KrisPeeters te bestaan. Zijn benoeming is nu goedgekeurd door de Raad van Gouverneurs van de EIB.

'Het is mij een eer om toe te treden tot de Europese Investeringsbank, zeker nu de bank haar inspanningen om klimaatverandering te beperken, versnelt', reageert Peeters. 'Het is duidelijk dat dit een langetermijninspanning is, en ik kijk ernaar uit om met het team aan het roer van de klimaatbank van de EU echt een verschil te maken', luidt het. De EIB is ook nauw betrokken bij de Europese herstelplannen om uit de coronacrisis te raken.

Met zijn benoeming komt een einde aan de actieve politieke loopbaan van Peeters. De toenmalige gedelegeerd bestuurder van Unizo werd in 2004 de Vlaamse regering ingeloodst door minister-president Yves Leterme (CD&V). Tussen 2007 en 2014 leidde hij voor de Vlaamse christendemocraten zelf de Vlaamse regering, daarna werd hij federaal vicepremier en minister van Werk en Economie.

Sinds de verkiezingen van 2019 zetelde Peeters in het Europees Parlement. Daar neemt hij nu ontslag, hij wordt er opgevolgd door zijn partijgenoot Tom Vandenkendelaere.

