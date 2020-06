De stemming bij Vlaamse zelfstandigen en kmo's toont een duidelijke verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar, zo blijkt uit de kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo.

Het aandeel somber gestemde ondernemers ligt nog 'slechts' 15,21 procent hoger dan het aantal positief gestemde ondernemers. Een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal, waar het aantal somber gestemde 37,72 procent hoger lag.

'We zien in de toch significante verbetering voor het tweede kwartaal onder meer het effect van de heropening van de kleinhandel non-food en van de horeca', aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

Toch behoort deze kmo-barometer nog altijd tot een van de slechtste sinds het begin van de peilingen, zegt Unizo. Eind 2019 lag het aantal gelukkig gestemde ondernemers nog 3,35 procent hoger dan het aandeel ongelukkigen. De ontevredenheid is nu het grootste bij de indicatoren 'tevredenheid over de economie' en 'rendabiliteit t.o.v. vorige kwartaal'.

