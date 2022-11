Er is een verschil tussen hoe de publieke opinie en hoe diplomaten naar een COP kijken, stelt Trends-redacteur Benny Debruyne.

De komende twee weken zullen op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh ronkende verklaringen en wanhoopskreten klinken, maar het echte diplomatieke werk speelde zich al een heel jaar in de schaduw af. Elk land heeft zijn klimaatdiplomaten, die dag in dag uit zwoegen op de technische teksten van de Conference of the Parties of COP, de jaarlijkse vergadering over de Klimaatconventie van de Verenigde Naties. Die diplomaten zien elkaar vaker dan één keer per jaar. Er zijn ook Precops en digitaal stopt het overleg nooit.

Kijk verder dan het mediacircus tijdens de klimaattop.

Er is een verschil tussen hoe de publieke opinie en hoe diplomaten naar zo'n COP kijken. Zo is de COP26 van vorig jaar in Glasgow door velen als mislukt beschouwd, terwijl diplomaten en experts die veeleer geslaagd vonden. Met 166 geactualiseerde en nieuwe landenplannen werd in Glasgow voor het eerst 91 procent van de wereldemissie afgedekt met langetermijnbeloftes. Kijk dus verder dan de ronkende verklaringen die wereldleiders zullen afleggen.

Wordt de 100 miljard financiële steun aan ontwikkelingslanden die in 2009 al was beloofd, nu wel waargemaakt? En in welke mate worden de landenplannen aangescherpt? Dat zijn enkele sleutelkwesties waar we in Egypte vooruitgang moeten boeken. De dag na de COP zullen de diplomaten meteen analyseren hoe groot die vooruitgang is en prompt doorwerken naar de volgende COP. Laat u dus niet uit het lood slaan door de doemberichten dat de beperking tot 1,5 graad onhaalbaar is geworden. Het doel is zo ver mogelijk van 2 graden opwarming weg te blijven. We schurken ondertussen tegen 1,2 graad aan. Elk tiende telt, en de permanente klimaatonderhandelingen zijn onmisbaar om de wereld op koers te houden.

