Het kernkabinet van de federale regering heeft vrijdag nog geen akkoord bereikt over het nieuw loonakkoord. Maandagvoormiddag gaan de gesprekken verder.

Nadat de sociale partners het onderling niet eens raakten, ligt de bal in het kamp van de federale regering over de verdeling van de welvaartsenveloppe en de toegelaten stijging van de lonen voor de komende twee jaar. Vivaldi besliste eerder de welvaartsenveloppe voor de verhoging van de uitkeringen volledig toe te kennen, maar tegelijkertijd zou ook de loonwet worden toegepast, die moet voorkomen dat onze bedrijven een concurrentieel nadeel met het buitenland oplopen.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had in zijn advies aangegeven dat er geen marge was voor een structurele verhoging van de lonen in 2023 en 2024. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) had eerder wel aangegeven dat in zijn ontwerptekst een uitzonderlijke verhoging op tafel zou liggen in bedrijven die goed hebben geboerd.

Werkloosheid

In het vorige interprofessioneel akkoord was sprake van een premie van 500 euro in sectoren die tijdens de coronaperiode flinke winsten hadden geboekt. Ditmaal ijverde de PS voor een ongelimiteerde premie, terwijl de MR die wou beperken tot maximaal 250 euro. In de omgeving van de regering valt te horen dat de contouren van een akkoord zich daarrond aftekenen. Daarbij is sprake van een menu met drie opties, al liggen de voorwaarden en richtsnoeren nog niet geheel vast.

Meer discussie blijft er over de werkloosheidsuitkeringen. De PS wil de minimumuitkeringen optrekken. De redenering is dat die vandaag nog steeds een pak onder de armoedegrens liggen. In eerdere enveloppes waren ook aanzienlijke verhogingen voorzien, en de Franstalige socialisten willen dus verder gaan op dat spoor. Hun liberale collega's zijn daar geen voorstander van, kwestie van een werkloosheidsval te voorkomen en het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg te houden.

Maandag om 10 uur gaan de onderhandelingen binnen de kern verder.

Nadat de sociale partners het onderling niet eens raakten, ligt de bal in het kamp van de federale regering over de verdeling van de welvaartsenveloppe en de toegelaten stijging van de lonen voor de komende twee jaar. Vivaldi besliste eerder de welvaartsenveloppe voor de verhoging van de uitkeringen volledig toe te kennen, maar tegelijkertijd zou ook de loonwet worden toegepast, die moet voorkomen dat onze bedrijven een concurrentieel nadeel met het buitenland oplopen.De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had in zijn advies aangegeven dat er geen marge was voor een structurele verhoging van de lonen in 2023 en 2024. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) had eerder wel aangegeven dat in zijn ontwerptekst een uitzonderlijke verhoging op tafel zou liggen in bedrijven die goed hebben geboerd. In het vorige interprofessioneel akkoord was sprake van een premie van 500 euro in sectoren die tijdens de coronaperiode flinke winsten hadden geboekt. Ditmaal ijverde de PS voor een ongelimiteerde premie, terwijl de MR die wou beperken tot maximaal 250 euro. In de omgeving van de regering valt te horen dat de contouren van een akkoord zich daarrond aftekenen. Daarbij is sprake van een menu met drie opties, al liggen de voorwaarden en richtsnoeren nog niet geheel vast. Meer discussie blijft er over de werkloosheidsuitkeringen. De PS wil de minimumuitkeringen optrekken. De redenering is dat die vandaag nog steeds een pak onder de armoedegrens liggen. In eerdere enveloppes waren ook aanzienlijke verhogingen voorzien, en de Franstalige socialisten willen dus verder gaan op dat spoor. Hun liberale collega's zijn daar geen voorstander van, kwestie van een werkloosheidsval te voorkomen en het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg te houden. Maandag om 10 uur gaan de onderhandelingen binnen de kern verder.