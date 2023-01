De federale topministers hebben vrijdag de benoeming van de Brusselse professor economie Géraldine Thiry in het directiecomité van de Nationale Bank bevestigd.

Dat valt te horen in regeringskringen. De regentenraad van de Nationale Bank weigerde eerder nog de benoeming van Thiry, die een Ecolo-signatuur heeft.

De meerderheidspartijen raakten het vorig jaar al eens over de benoeming van Thiry. Zij zou Jean Hilgers vervangen, die het etiket draagt van de Franstalige christendemocraten. In principe kan een directeur die benoemd werd door een politieke partij die niet langer in de regering zit alsnog een nieuw mandaat krijgen, maar de regering raakte het erover eens dat Ecolo een kandidaat mocht voordragen.

De groenen waren de enige politieke familie zonder vertegenwoordiger in het directiecomité van de Nationale Bank. De regentenraad weigerde haar benoeming echter. Volgens De Tijd hadden de leden het gevoel dat ze ten koste van de onafhankelijkheid van de bank moesten meespelen in een politiek spel. De eindbeslissing ligt echter bij de regering, die de regentenraad kan overrulen.

Dat valt te horen in regeringskringen. De regentenraad van de Nationale Bank weigerde eerder nog de benoeming van Thiry, die een Ecolo-signatuur heeft.De meerderheidspartijen raakten het vorig jaar al eens over de benoeming van Thiry. Zij zou Jean Hilgers vervangen, die het etiket draagt van de Franstalige christendemocraten. In principe kan een directeur die benoemd werd door een politieke partij die niet langer in de regering zit alsnog een nieuw mandaat krijgen, maar de regering raakte het erover eens dat Ecolo een kandidaat mocht voordragen. De groenen waren de enige politieke familie zonder vertegenwoordiger in het directiecomité van de Nationale Bank. De regentenraad weigerde haar benoeming echter. Volgens De Tijd hadden de leden het gevoel dat ze ten koste van de onafhankelijkheid van de bank moesten meespelen in een politiek spel. De eindbeslissing ligt echter bij de regering, die de regentenraad kan overrulen.