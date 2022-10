Het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) meldt dat er geen sprake van is dat het btw-tarief voor de sloop en heropbouw van gebouwen wordt verhoogd van 6 naar 21 procent. "Als het tarief eind 2023 niet in de fiscale hervorming zit, dan zal het opnieuw worden verlengd", zegt de woordvoerster van de minister aan Belga.

Het tarief van 6 procent voor de sloop en heropbouw van gebouwen bestond al langer in 32 steden. De maatregel had onder meer tot doel in die steden nieuwbouw en de verfraaiing van achtergestelde buurten aan te moedigen. De regering besliste deze regeling voor heel het land te veralgemenen om zo investeringen in de bouwsector aan te moedigen. Dat gebeurde eerst voor 2022. De maatregel werd in maart verlengd tot einde 2023.

De bouwfederatie Embuild betreurde echter dat in het begrotingsakkoord niets stond over de verlenging van het verlaagd tarief. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) sloot zich aan bij deze klacht. Maar volgens de woordvoerder van Van Peteghem lag en de btw-verhoging tijdens het regeringsconclaaf niet eens op tafel.

Over de verlenging tot na 2023 is nog geen beslissing genomen. De maatregel wordt gebudgetteerd op 230 miljoen euro aan gederfde btw-inkomsten. Olivier Carrette van de vastgoedberoepsfederatie UPSI-BVS hoopt dat het verlaagde tarief evolueert van een uitzondering naar een algemeen fiscaal regime. "Het is de enige mogelijkheid om het verouderde woningarsenaal te verduurzamen", klinkt het. "Zo kan de sector meewerken aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen."

Niko Demeester van Embuild wijst er in een interview met Kanaal Z (zie video hieronder) op dat de bestendiging van de maatregel nu al belangrijk is. De beslissing over een project die vandaag valt, wordt pas veel later omgezet in een concreet aannemingswerk. Een hogere btw kan volgens hem voor een nieuwbouwwoning een meerprijs betekenen van 50.000 euro. Zo'n 90.000 woningen, dikwijls in oude verkavelingsprojecten, zijn aan renovatie toe. "Het verlaagde tarief is noodzakelijk om de vernieuwing van het gebouwenpark structureel aan te moedigen", bevestigt Demeester.

