De gewezen topvrouw van de Amerikaanse centrale bank, Janet Yellen, zal minister van Financiën worden in de regering van verkozen president Joe Biden.

Het is niet officieel bekendgemaakt, maar ettelijke media, als eersten de Wall Street Journal en The New York Times, melden het nieuws en verwijzen naar goed ingelichte bronnen.

Janet Yellen, 74, was de eerste vrouw die de Federal Reserve heeft geleid. Ze zal ook de eerste vrouw worden die minister van Financiën wordt, tenminste als ze benoemd wordt en die benoeming bevestigd wordt door de Senaat. Yellen krijgt dan meteen een economische crisis op haar bord, het gevolg van de wereldwijde coronapandemie. Ook zijn er vastgelopen onderhandelingen in Washington over stimulusmaatregelen.

