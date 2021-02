De teller van de steunmaatregelen zit intussen aan een half miljard euro voor de horeca en bijna twee miljard voor het hele bedrijfsleven. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gezegd in het Eén-programma De zevende dag.

Extra steunmaatregelen zitten er niet meer in, zei Jambon. 'Zolang de horeca gesloten blijft, zullen er steunmaatregelen blijven, daar kan je niet op terugkomen. Maar ondertussen zitten we bijna aan een half miljard voor de horeca en bijna twee miljard voor het hele bedrijfsleven. Op lange termijn zullen we dat allemaal samen moeten terugbetalen.'

Versoepelen

'Als we alle 65-plussers hebben gevaccineerd en alle mensen met een chronische aandoening jonger dan 65, dan denk ik dat je toch moet kunnen versoepelen,' zei Jambon nog.

Volgens Jambon zijn op dat moment alle mensen ingeënt die een groot risico lopen om in het ziekenhuis terecht te komen, en dan moet het mogelijk zijn om de strenge maatregelen af te bouwen. 1 maart als datum voor versoepelingen, zoals her en der wordt geopperd, komt te snel.

'Wat we wel gezegd hebben op het laatste Overlegcomité, is om op de volgende vergadering de gefaseerde heropstart voor verschillende sectoren onder de loep nemen', aldus Jambon. 'Dat kan wel enig perspectief bieden. Maar zolang die cijfers op dit niveau dansen, is dat niet goed genoeg voor versoepelingen.'

De minister-president gaat er nog steeds van uit dat de massale vaccinatie in Vlaanderen op 1 maart kan beginnen. 'Als we dan vaccins in groten getale krijgen, dan kan het snel gaan.'

Extra steunmaatregelen zitten er niet meer in, zei Jambon. 'Zolang de horeca gesloten blijft, zullen er steunmaatregelen blijven, daar kan je niet op terugkomen. Maar ondertussen zitten we bijna aan een half miljard voor de horeca en bijna twee miljard voor het hele bedrijfsleven. Op lange termijn zullen we dat allemaal samen moeten terugbetalen.''Als we alle 65-plussers hebben gevaccineerd en alle mensen met een chronische aandoening jonger dan 65, dan denk ik dat je toch moet kunnen versoepelen,' zei Jambon nog.Volgens Jambon zijn op dat moment alle mensen ingeënt die een groot risico lopen om in het ziekenhuis terecht te komen, en dan moet het mogelijk zijn om de strenge maatregelen af te bouwen. 1 maart als datum voor versoepelingen, zoals her en der wordt geopperd, komt te snel. 'Wat we wel gezegd hebben op het laatste Overlegcomité, is om op de volgende vergadering de gefaseerde heropstart voor verschillende sectoren onder de loep nemen', aldus Jambon. 'Dat kan wel enig perspectief bieden. Maar zolang die cijfers op dit niveau dansen, is dat niet goed genoeg voor versoepelingen.'De minister-president gaat er nog steeds van uit dat de massale vaccinatie in Vlaanderen op 1 maart kan beginnen. 'Als we dan vaccins in groten getale krijgen, dan kan het snel gaan.'