Door hardnekkig vast te houden aan haar onbereikbare doel van 2 procent inflatie is de Europese Centrale Bank in een impasse beland. Dat legt Jacques de Larosière, de oude baas van het Internationaal Monetair Fonds, uit.

Mario Draghi neemt afscheid als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarom is het tijd de balans op te maken. De Italiaanse bankier kan er prat op gaan dat hij de euro heeft gered. Met zijn verklaring in juli 2012 dat de ECB er alles aan zal doen om te zorgen dat de eenheidsmunt zal overleven, heeft Draghi de speculatie op het uiteenvallen van de monetaire unie de nek omgedraaid. Maar de afgelopen tijd ligt hij onder vuur. De voortzetting van zijn buitengewoon inschikkelijke monetaire beleid heeft de Europese economie almaar verder in het moeras van de negatieve rentevoeten geduwd.

...