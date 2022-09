De coalitie rond de extreemrechtse partij Fratelli d'Italia heeft volgens de voorlopige resultaten de parlementsverkiezingen in Italië gewonnen. Dat betekent dat Giorgia Meloni, de leidster van Fratelli d'Italia, waarschijnlijk de eerste vrouwelijke en de eerste extreemrechtse premier van Italië wordt.

De coalitie rond Fratelli d'Italia, die ook bestaat uit de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini en de conservatieve Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi, zou meer dan helft van de zetels in het parlement behalen, berichten tv-zendersRaienSkyTG24op basis van exitpolls.

Giorgio Meloni eist leiderschap op

Als leidster van de grootste partij kan Giorgia Meloni de eerste vrouwelijke premier van Italië worden.

Meloni heeft het het leiderschap al opgeëist in de volgende regering. 'De Italianen hebben een duidelijke boodschap gestuurd voor een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia', zei Meloni aan de pers in Rome. 'We zullen voor alle Italianen besturen.'

Meer dan 50 miljoen Italianen konden zondag gaan stemmen. Maar de opkomst was uiteindelijk historisch laag. De Italianen verkozen een nieuw Huis van Afgevaardigden en Senaat. Voor de officiële resultaten is het wachten tot maandag.

Meerderheid

De rechtse coalitie onder Meloni was als duidelijke favoriet naar de verkiezingen getrokken. Volgens de prognoses behaalt ze 44 procent van de stemmen. Fratelli d'Italia behaalt in z'n eentje 26,5 procent, de Lega 9 procent en Forza Italia 8 procent.

Vanwege een eigenaardigheid in het Italiaanse kiesrecht is dat goed voor een meerderheid van de zetels.

De coalitie van de sociaaldemocraten met linkse partijen en groenen behaalde volgens de prognoses zo'n 26 procent van de stemmen, waarvan 19 voor de Democratische Partij (DP). De Vijfsterrenbeweging komt uit op circa 15 procent. Een centrumalliantie behaalde 6,5 tot 8,5 procent.

De Italiaanse sociaaldemocraten hebben hun verlies toegegeven. Ze zijn van plan om in de oppositie te gaan. 'Dit is een trieste dag voor ons land', zei Debora Seracchiani, de fractieleidster van de Democratische Partij (PD) in de Kamer van Afgevaardigden. Haar partij heeft nu een 'grote verantwoordelijkheid en we moeten dat waarmaken in het parlement'.

Benito Mussolini

Fratelli d'Italia was de enige partij die noemenswaardige oppositie voerde tegen de coalitie van verschillende partijen onder leiding van premier Mario Draghi.

Bij de vorige parlementsverkiezingen in 2018 behaalde de partij amper 4 procent. De partij staat voor nationalistische, EU-kritische en racistische standpunten.

Fratelli d'Italia ('Broeders van Italië'), dat gesticht werd in 2012, draagt in het logo zelfs een vlam die verwijst naar de fascistische dictator Benito Mussolini. In Europa heerste ongerustheid over een mogelijke overwinning van radicaal rechts in Italië.

