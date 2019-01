Italië belandt in recessie

Het bruto binnenlands product (bbp) van Italië ging er in het laatste kwartaal van 2018 met 0,2 procent op achteruit in vergelijking met het kwartaal ervoor, maakte het nationale statistiekbureau Istat bekend. In het derde kwartaal was de economie al met 0,1 procent gekrompen.

De recessie (na twee opeenvolgende kwartalen waarin de economie krimpt) komt er na veertien kwartalen van matige groei. Analisten hadden de recessie verwacht, al hielden ze voor het vierde kwartaal van vorig jaar rekening met een beperktere krimp. Premier Giuseppe Conte verwacht dat de economie pas in het tweede kwartaal van dit jaar zal herstellen.

Begrotingstekort

Italië is de op twee na grootste economie van de eurozone. De recessie bemoeilijkt de taak van de regering in Rome, die in december afspraken maakte met de Europese Commissie om een procedure rond het buitensporige begrotingstekort te voorkomen. Italië verbond zich ertoe het overheidstekort te beperken tot 2,04 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - tegenover 2,4 procent eerder. Maar daarvoor ging het wel uit van een economische groei van 1 procent in 2019.

Die groeiprognose is volgens experts en internationale instellingen erg optimistisch. De afspraken moeten voorkomen dat de enorme Italiaanse schuldenberg, die meer dan 130 procent van zijn bbp bedraagt, groter wordt.

Economische groei eurozone koelt af

Uit een eerste raming van het statistiekbureau Eurostat blijkt donderdag nog dat de economische groei in de eurozone vorig jaar afgekoeld is tot 1,8 procent. In 2017 werd nog een groei van 2,4 procent genoteerd. In de recentste prognoses ging de Europese Commissie nog uit van een groei van 2,1 procent voor de zone van negentien eurolanden.

In het slotkwartaal van 2018 groeide de economie van de eurozone met amper 0,2 procent, evenveel als in het derde kwartaal.