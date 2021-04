De Italiaanse overheidsschuld zal dit jaar uitkomen boven het recordniveau van net na de Eerste Wereldoorlog, blijkt uit nieuwe prognoses. Dat heeft alles te maken met de hoge prijs van de coronapandemie voor de op twee na grootste economie van de eurozone.

In nieuwe fiscale prognoses van het kabinet van de Italiaanse premier Mario Draghi is sprake van een schuldenberg van 159,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat is meer dan de 159,5 procent uit 1920, kort voor het begin van de fascistische dictatuur onder Benito Mussolini.

De Italiaanse regering bevestigde ook de lagere groeiprognose. Ze gaat nog uit van een groei met 4,1 procent dit jaar. Het begrotingstekort zou uitkomen op 11,8 procent, na een tekort van 9,5 procent in 2020.

Italië maakt miljarden aan schulden om burgers en bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van de pandemie. De regering besliste nog 40 miljard euro extra uit te trekken voor steunmaatregelen, wat de corona-uitgaven tot nu toe op 170 miljard euro brengt.

