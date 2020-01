Na de liquidatie van de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani door de Verenigde Staten lopen de spanningen tussen Iran en de VS verder op. Het is afwachten hoe het Iraanse regime reageert, zeker nu ook de binnenlandse druk op het bewind van president Rohani toeneemt. De Iraanse economie wordt zowat gewurgd door de economische sancties die de Verenigde Staten in 2018 opnieuw invoerden.

Met een bruto binnenlands product (bbp) van ongeveer 400 miljard dollar is de Iraanse economie iets kleiner dan de Belgische. Maar die welvaart moet worden verdeeld onder 83 miljoen Iraniërs. Het Iraanse inkomen per capita is dus een fractie van het Belgische. Bovendien stagneert dat inkomen per hoofd omdat de bevolking even snel groeit als de economie. Voeg daarbij een hoge werkloosheid, vooral bij de jeugd, van bijna 20 procent en zelfs in economisch betere tijden is sociale onrust nooit ver weg. President Hassan Rohani werd eind 2017 verkozen voor een tweede termijn met als grootste uitdaging de inkomens te verhogen en de werkloosheid te verlagen. Eind 2017 brak zelfs ernstig straatprotest uit in verschillende grote steden, hoewel de economie toen herstelde dankzij een dooi in de relaties met de Verenigde Staten en een opheffing van de economische sancties.

