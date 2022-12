De energiecrisis leidt tot een versnelde uitrol van hernieuwbare energie. Daardoor neemt de hoop toe dat de ambitieuze doelstellingen rond de opwarming van de aarde gehaald kunnen worden, zegt het Internationaal Energieagentschap IEA in een rapport.

Volgens het agentschap zal de totale capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in de komende vijf jaar wereldwijd bijna verdubbelen. Tegen 2025 moet steenkool ingehaald zijn als de grootste bron voor elektriciteitsproductie.

In een nieuwe raming gaat het in Parijs gevestigde agentschap ervan uit dat de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in de periode 2022-2027 met 2400 gigawatt toeneemt. Dat is bijna een derde meer dan in een vorige raming van het IEA.

Daarmee komen de doelen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad meer binnen bereik. Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

De invasie van Oekraïne door Rusland, een belangrijke exporteur van olie en gas, en de sancties tegen Moskou hebben in verschillende landen in Europa een energiecrisis veroorzaakt. Vooral omdat de landen afhankelijk waren van Russische leveringen. Zij worden nu gedwongen de bevoorrading te diversifiëren.

'Hernieuwbare energiebronnen kenden al een snelle groei, maar de wereldwijde energiecrisis heeft ze in een buitengewone nieuwe fase van nog snellere groei gestort, nu landen proberen te profiteren van de voordelen ervan op het gebied van energiezekerheid', aldus Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA. 'In de komende vijf jaar zal de wereld evenveel hernieuwbare energie toevoegen als in de twintig jaar daarvoor.'

De EU-landen zouden nog sneller wind- en zonne-energie kunnen ontwikkelen als zij het proces voor het verkrijgen van vergunningen zouden stroomlijnen, aldus het rapport.

De herziene prognose van het IEA is ook gebaseerd op nieuw beleid en markthervormingen die sneller uitgevoerd worden dan eerder gepland. China zal naar verwachting goed zijn voor bijna de helft van de nieuwe wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie in de komende vijf jaar, aldus het rapport.

