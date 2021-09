De EMMA en ENPA - twee overkoepelende media-organisaties rond magazines en kranten - waarschuwen voor de nieuwe Digital Markets Act (DMA). Die Europese regelgeving moet dominante techorganisaties reguleren en marktonevenwichten herstellen. De organisaties vinden echter dat de DMA op een aantal punten tekortschiet.

Redactionele vrijheid en diversiteit van kranten en tijdschriften zijn een voorwaarde voor een onafhankelijke en pluralistische meningsvorming in de Europese Unie. De Europese Unie wil die voorwaarden vastleggen in de zogenaamde Digital Markets Act. Die regelgeving moet techgiganten reguleren en ervoor zorgen dat het marktonevenwicht in de verspreiding van het nieuwsaanbod gecorrigeerd wordt. Volgens de EMMA en ENPA schiet het voorstel dat momenteel op tafel ligt echter schromelijk tekort.

De twee overkoepelende media-organisaties zien te weinig mogelijkheden voor de traditionele nieuwsplatformen om hun boodschap te verspreiden. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat niet-discriminerende en eerlijke toegangsvoorwaarden niet beperkt mogen blijven tot de twee app stores, maar moeten worden uitgebreid tot alle "kernplatformdiensten", zoals zoekmachines en sociale media. De organisaties willen dan ook dat de wet wordt bijgestuurd, zodat de macht van de techgiganten beperkt wordt en het markevenwicht gegarandeerd kan worden.

'Techgiganten die ook mediadiensten aanbieden, oefenen een steeds grotere controle uit op de opinievorming van burgers', zegt Xavier Bouckaert, CEO van Roularta en voorzitter van de EMMA. 'Uiteindelijk beslissen deze platformen over de voorwaarden om inhoud en media zichtbaar te maken. We roepen de Europese overheden en het Europese Parlement dan ook op om de DMA opnieuw te bekijken, zodat de wet geen tijger zonder tanden is."

In een dubbelinterview met Vlaams Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in De Zondag wees Brouckaert al op de verantwoordelijkheid die mediaplatformen dragen. 'Helaas spelen sociale media volgens andere regels', stelde Brouckaert. 'Facebook draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud op haar platform.'

Redactionele vrijheid en diversiteit van kranten en tijdschriften zijn een voorwaarde voor een onafhankelijke en pluralistische meningsvorming in de Europese Unie. De Europese Unie wil die voorwaarden vastleggen in de zogenaamde Digital Markets Act. Die regelgeving moet techgiganten reguleren en ervoor zorgen dat het marktonevenwicht in de verspreiding van het nieuwsaanbod gecorrigeerd wordt. Volgens de EMMA en ENPA schiet het voorstel dat momenteel op tafel ligt echter schromelijk tekort.De twee overkoepelende media-organisaties zien te weinig mogelijkheden voor de traditionele nieuwsplatformen om hun boodschap te verspreiden. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat niet-discriminerende en eerlijke toegangsvoorwaarden niet beperkt mogen blijven tot de twee app stores, maar moeten worden uitgebreid tot alle "kernplatformdiensten", zoals zoekmachines en sociale media. De organisaties willen dan ook dat de wet wordt bijgestuurd, zodat de macht van de techgiganten beperkt wordt en het markevenwicht gegarandeerd kan worden.'Techgiganten die ook mediadiensten aanbieden, oefenen een steeds grotere controle uit op de opinievorming van burgers', zegt Xavier Bouckaert, CEO van Roularta en voorzitter van de EMMA. 'Uiteindelijk beslissen deze platformen over de voorwaarden om inhoud en media zichtbaar te maken. We roepen de Europese overheden en het Europese Parlement dan ook op om de DMA opnieuw te bekijken, zodat de wet geen tijger zonder tanden is."In een dubbelinterview met Vlaams Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in De Zondag wees Brouckaert al op de verantwoordelijkheid die mediaplatformen dragen. 'Helaas spelen sociale media volgens andere regels', stelde Brouckaert. 'Facebook draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud op haar platform.'