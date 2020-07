Het Internationaal Monetair Fonds heeft maandag ingestemd met 4,3 miljard dollar noodsteun voor Zuid-Afrika. Het land is zwaar getroffen door de coronacrisis en kampte al langer met economische perikelen.

'De uitbraak van het virus leidt tot een scherpe economische krimp en aanzienlijke financieringsnoden', aldus het IMF in een verklaring.

De extra middelen moeten de autoriteiten helpen om de crisis en de ernstige economische impact van die crisis aan te pakken, klinkt het. Het IMF benadrukt verder dat er, zodra de pandemie voorbij is, dringend structurele hervormingen moeten komen om het herstel te ondersteunen en duurzame en inclusieve groei te verkrijgen.

Het IMF voorspelde in juni al dat het Zuid-Afrikaanse bnp dit jaar met 8 procent zou kunnen inkrimpen. Sindsdien is het aantal coronagevallen echter sterk toegenomen. Volgens de data van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins zijn in Zuid-Afrika al 450.000 besmettingen geteld.

'De uitbraak van het virus leidt tot een scherpe economische krimp en aanzienlijke financieringsnoden', aldus het IMF in een verklaring.De extra middelen moeten de autoriteiten helpen om de crisis en de ernstige economische impact van die crisis aan te pakken, klinkt het. Het IMF benadrukt verder dat er, zodra de pandemie voorbij is, dringend structurele hervormingen moeten komen om het herstel te ondersteunen en duurzame en inclusieve groei te verkrijgen. Het IMF voorspelde in juni al dat het Zuid-Afrikaanse bnp dit jaar met 8 procent zou kunnen inkrimpen. Sindsdien is het aantal coronagevallen echter sterk toegenomen. Volgens de data van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins zijn in Zuid-Afrika al 450.000 besmettingen geteld.