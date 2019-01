IMF knipt weer in groeiprognoses wereldeconomie

Het IMF houdt voor dit jaar rekening met een wereldwijde economische groei van 3,5 procent, wat 0,2 procentpunt minder is dan bij de vorige prognose van oktober 2018. De voornaamste oorzaken van de pessimistischere prognose liggen bij de onopgeloste handelsconflicten en de dreiging van een ongeregelde brexit. Doordat de Verenigde Staten en China allerlei extra handelstarieven hebben opgeworpen, ziet het IMF de economische groei in ieder geval wereldwijd wat teruglopen.

Voor 2020 gaat het IMF uit van een groei met 3,6 procent van de wereldeconomie, of 0,1 procentpunt minder dan in oktober.

Vooral de Duitse economie krijgt het dit jaar moeilijker dan verwacht. Volgens het IMF kampen de Duitsers onder meer met tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen, waardoor de export van het land onder druk is komen te staan.

In oktober mikte het IMF voor 2019 nog op een toename van het Duitse bbp met 1,9 procent. Die prognose is nu verlaagd naar 1,3 procent. Voor 2020 blijft de prognose behouden op 1,6 procent groei. Behalve met handelsperikelen kampt Duitsland ook met nieuwe emissie-eisen voor auto's. De Duitse auto-industrie heeft daar onder te lijden. Ook spreekt het IMF van een zwakke consumptie bij de oosterburen.

Voor Frankrijk - de tweede economie van de eurozone - gaat het IMF nu uit van een groei met 1,5 procent in 2019, een daling met 0,1 procentpunt ten opzichte van de vorige prognose in oktober. Die bijgestelde prognose heeft te maken met het aanhoudende protest van de 'gele hesjes'.

Global growth projected to decline to 3.5 percent in 2019 before picking up slightly to 3.6 percent in 2020. #WEO https://t.co/1lzr85icmB pic.twitter.com/te4ORSJlnB