Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en zusterinstelling de Wereldbank hebben maandag bij de start van hun jaarvergadering in Washington gewaarschuwd voor het gevaar van een wereldwijde recessie.

De wereldeconomie zou volgend jaar zomaar in een recessie kunnen belanden, aldus de topman van de Wereldbank, David Malpass. Volgens hem is er een risico en "echt gevaar" dat dit gebeurt. Hij wijst erop dat tal van economische problemen momenteel samenvallen.

Zo is volgens Malpass de economische groei reeds aan het afnamen in de geïndustrialiseerde landen van Europa. Bovendien zorgt de devaluatie van de munteenheid, door de stijging van de dollar, voor problemen in lageinkomenslanden. Daar neemt de schuldenberg nu toe. Die landen hebben ook af te rekenen met stijgende rentes, terwijl de inflatie een groot probleem is voor alle landen, maar de arme in het bijzonder.

Kristalina Georgieva, de topvrouw van het IMF, voegde eraan toe dat in alle grote economische zones van de wereld de groei afneemt. Ze wees op de toenemende energieprijzen die wegen op de economie van de eurozone, alsook uitbraken van het coronavirus in China die problemen blijven veroorzaken in de toeleveringsketen. In de VS blijft de arbeidsmarkt sterk presteren, maar de toename van het aantal jobs vertraagt door de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank.

Dinsdag komt het IMF met nieuwe prognoses voor de mondiale economie. De groeiverwachting zal neerwaarts bijgesteld worden, liet Georgieva al weten. De coronapandemie, de Russische invasie in Oekraïne en klimaatrampen op alle continenten leiden tot problemen.

De wereldeconomie zou volgend jaar zomaar in een recessie kunnen belanden, aldus de topman van de Wereldbank, David Malpass. Volgens hem is er een risico en "echt gevaar" dat dit gebeurt. Hij wijst erop dat tal van economische problemen momenteel samenvallen. Zo is volgens Malpass de economische groei reeds aan het afnamen in de geïndustrialiseerde landen van Europa. Bovendien zorgt de devaluatie van de munteenheid, door de stijging van de dollar, voor problemen in lageinkomenslanden. Daar neemt de schuldenberg nu toe. Die landen hebben ook af te rekenen met stijgende rentes, terwijl de inflatie een groot probleem is voor alle landen, maar de arme in het bijzonder. Kristalina Georgieva, de topvrouw van het IMF, voegde eraan toe dat in alle grote economische zones van de wereld de groei afneemt. Ze wees op de toenemende energieprijzen die wegen op de economie van de eurozone, alsook uitbraken van het coronavirus in China die problemen blijven veroorzaken in de toeleveringsketen. In de VS blijft de arbeidsmarkt sterk presteren, maar de toename van het aantal jobs vertraagt door de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank. Dinsdag komt het IMF met nieuwe prognoses voor de mondiale economie. De groeiverwachting zal neerwaarts bijgesteld worden, liet Georgieva al weten. De coronapandemie, de Russische invasie in Oekraïne en klimaatrampen op alle continenten leiden tot problemen.