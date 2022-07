Kristalina Georgieva, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarschuwt voor een wereldwijde schuldencrisis nu centrale banken de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. De rentestijgingen pakken vooral negatief uit voor de schuldposities van kwetsbare landen.

"Wat we nu zien is crisis na crisis", aldus de Bulgaarse, die sprak van een mogelijke "derde schok", nadat eerder de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne voor aanscherping van beleid hebben gezorgd. "Het zijn moeilijke tijden dit jaar. Volgend jaar kan het nog moeilijker worden", zei Georgieva op een evenement in Washington. Stijgende prijzen hebben de centrale banken wereldwijd gedwongen hun monetair beleid aan te scherpen.

Zo heeft de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten verhoogd om de torenhoge inflatie in te dammen. Dat zorgde onder andere voor een duurdere dollar. Intussen hebben ontwikkelingslanden een stapel schulden van een kwart biljoen dollar vergaard.

De schuldenlast zorgt mogelijk voor een historische reeks van wanbetalingen. Voor landen die de Amerikaanse munt niet bezitten, maar hun schulden wel in dollars moeten aflossen, is het "dubbel zo moeilijk" om bij te blijven, aldus Georgieva.

Ze zei ook dat ongeveer 30 procent van de ontwikkelingslanden en landen met een opkomende markt kampen met schuldproblemen of krijgen daar mogelijk mee te maken.

"Wat we nu zien is crisis na crisis", aldus de Bulgaarse, die sprak van een mogelijke "derde schok", nadat eerder de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne voor aanscherping van beleid hebben gezorgd. "Het zijn moeilijke tijden dit jaar. Volgend jaar kan het nog moeilijker worden", zei Georgieva op een evenement in Washington. Stijgende prijzen hebben de centrale banken wereldwijd gedwongen hun monetair beleid aan te scherpen. Zo heeft de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten verhoogd om de torenhoge inflatie in te dammen. Dat zorgde onder andere voor een duurdere dollar. Intussen hebben ontwikkelingslanden een stapel schulden van een kwart biljoen dollar vergaard. De schuldenlast zorgt mogelijk voor een historische reeks van wanbetalingen. Voor landen die de Amerikaanse munt niet bezitten, maar hun schulden wel in dollars moeten aflossen, is het "dubbel zo moeilijk" om bij te blijven, aldus Georgieva. Ze zei ook dat ongeveer 30 procent van de ontwikkelingslanden en landen met een opkomende markt kampen met schuldproblemen of krijgen daar mogelijk mee te maken.