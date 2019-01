Ier is enige kandidaat om Praet op te volgen als hoofdeconoom ECB

De kandidatuur van de 49-jarige Lane was eerder al bekendgemaakt. Nu blijkt dat er geen andere kandidaat is. De ministers van Financiën van de eurozone zullen zijn kandidatuur bespreken op 11 februari.

Het achtjarige mandaat van de 70-jarige Praet als hoofdeconoom en lid van het zeskoppige directiecomité van de ECB verstrijkt op 31 mei. Ierland is het enige van de elf stichtende leden van de eurozone dat nog nooit een zetel had in het directiecomité van de Europese Centrale Bank.

De ECB moet ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het mandaat van de Italiaan Mario Draghi verstrijkt eind oktober.