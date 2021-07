Trends luidt letterlijk 'de zomer van de hoop' in. Redenen genoeg, oordeelt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Met ons vaccinatiepaspoort kunnen we voorzichtig - misschien nog niet te ver van huis - op reis. Dichterbij zijn de terrassen open, herademen de pretparken en komt de festivalzomer op gang. Wat de burgemeesters van Rumst en Boom bezielde om Tomorrowland alsnog naar de maan te schieten, valt niet te begrijpen. Het zijn restanten van wat geweest is. Nu willen we het geld laten rollen en het beste nieuws is dat een grote meerderheid van de Vlamingen daar niet alleen zin, maar ook middelen voor heeft. De Nationale Bank denkt dat de economie tijdens het derde kwartaal met minstens 2, en misschien wel met 2,5 procent kan groeien. Op jaarbasis zou dat een groeipiek tussen 8 en 10 procent betekenen. Cijfers die je normaal alleen met de Aziatische tijgers zou associëren. 'De zomer van de hoop' zal zichtbaar zijn in Trends. De komende weken nemen we een aantal goedgekozen sectoren onder de loep. Wat is geweest? En belangrijker: wat komt eraan? Ondertussen kunt u op onze bevriende tv-zender Kanaal Z een hele zomer lang elk weekend Trends Talk Zomer volgen. Dat wordt een inspirerende reeks gesprekken over de nabije toekomst in een ontspannende, zomerse setting. De indrukwekkende gastenlijst vindt u elders in dit magazine. U kunt de gesprekken ook bekijken via Trends.be. En u kunt ze beluisteren als podcast, via de website en alle belangrijke podcastkanalen. Ten slotte geeft Trends op 26 augustus het echte startschot voor een najaar vol optimisme. Als alles goed blijft gaan, wordt Trends Restart het allereerste fysieke netwerkevent in meer dan anderhalf jaar. Digitale events zijn prima, hoor, maar het echte werk is beter. Mensen leren kennen. Boeiende en vruchtbare gesprekken voeren. Een idee krijgen, dankzij een toevallige ontmoeting. Dat doe je nu eenmaal live.Mag het voor één keer, dat optimisme? Toen de beurzen begin maart 2020 in elkaar klapten, vreesden we dat corona ons naar een economisch winterlandschap zou katapulteren. Laten we nooit vergeten dat we toen toiletpapier, pasta en rijst begonnen te hamsteren. En er zijn inderdaad tijdelijke breuken ontstaan in de handelsstromen, maar bij elke lockdown werd de economische impact kleiner. Slachtoffers zijn er zeker wel. Maar eigenlijk is het een half mirakel dat we deze periode zo goed zijn doorgekomen. De overheden en de monetaire instellingen hebben hun nek uitgestoken. Bedrijven en hun medewerkers hebben zich van hun meest wendbare kant laten zien. Gaandeweg hebben we ook met de gezondheidscrisis zelf beter leren omgaan. Er is hardop gevloekt over de trage start van de vaccinatiecampagne, maar uiteindelijk lijkt de Belgische strategie zeker niet de slechtste te zijn. Er is een grote vaccinatiebereidheid, er wordt nu wel snelheid gemaakt en we hebben ons niet laten verleiden tot het uitstellen van de tweede prik, zoals de Britten. Dat zou er zomaar voor kunnen zorgen dat ons land op het juiste moment vrij goed beschermd is tegen de kwalijke deltavariant. Tegelijk is 'de zomer van de hoop' een goed moment om ons te bezinnen over de toekomst. Wat doen we als de doping van de aanstormende consumptiegolf uitgewerkt zal zijn? Als de economische stimuleringsmaatregelen worden teruggeschroefd? De uitdagingen blijven dezelfde. Kwetsbare overheidsfinanciën. Een stroeve, onevenwichtige arbeidsmarkt, die nu al tot krapte leidt. Vergrijzing. Vergroening, desnoods onder Europese druk. Een logge overheidsstructuur met al haar ingebakken tegenstellingen. Laat ons uitgebreid genieten van de zomer van de hoop. Maar laten we er niet door bedwelmd of verdoofd worden. Werken aan de toekomst doe je het best in tijden van voorspoed dan in tijden van paniek.