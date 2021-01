De Britse vaccinproducent AstraZeneca zal aanzienlijk minder vaccins leveren dan aanvankelijk beloofd. Het medische en politieke ongenoegen daarover is begrijpelijk, maar de reactie van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, is dat minder, stelt Trends-redacteur Bert Lauwers.

De Britse vaccinproducent AstraZeneca zegt dat hij tot nader order slechts 40 procent van de beloofde vaccins tegen covid-19 kan leveren. Dat is niet enkel een zware tegenslag voor ons land, dat tot eind april slechts 650.000 dosissen zal krijgen in plaats van de beloofde 1,5 miljoen, maar voor de hele Europese Unie.

Het medische en politieke ongenoegen is begrijpelijk. De reactie van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, is dat minder. Nog voor het bedrijf tekst en uitleg had gegeven, meldde Michel dat hij overweegt juridische stappen te ondernemen tegen AstraZeneca. Alsof zo'n stoere aankondiging ervoor zal zorgen dat AstraZeneca plots miljoenen extra dosissen van zijn vaccin uit zijn hoed kan toveren.

We mogen ons gelukkig prijzen dat er spelers als Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn, die vaccins kunnen leveren. Het betekent dat hun vaccins na een grondige evaluatie zijn goedgekeurd, omdat ze heel efficiënt zijn, al is het voor het vaccin van AstraZeneca nog enkele dagen wachten op het groene licht van de het Europese geneesmiddelenagentschap EMA.

Het vaccinspierballengerol van Michel en de EU is zinloos.

Niet alleen de ontwikkeling van die vaccins is een bijzonder risicovolle business. Ook de productie ervan is uiterst delicaat. De snelheid en de omvang van de productie van deze vaccins is ongezien. Dat daarbij al eens een kink in de kabel komt, staat in de sterren geschreven. Bij Pfizer gebeurde het al, en AstraZeneca zal niet de laatste zijn die voor onverwachte productieproblemen komt te staan. Die zouden overigens veroorzaakt zijn door problemen in de Waalse fabriek van AstraZeneca's Franse productiepartner Novasep.

Dat we er nog te weinig bij stilstaan dat het mis kan lopen in de oorlog tegen covid-19, bewijst Merck (in Europa MSD geheten). De Amerikaanse farmareus voert zijn twee kandidaat-vaccins tegen covid-19 af wegens tegenvallende resultaten in de eerste testfase. Een geluk bij een ongeluk is dat we in onze contreien niet hebben gerekend op die vaccins, die sowieso nog een flink stuk van de ontwikkelingsweg moesten afleggen.

De vaccinatiecampagne zal dus niet altijd van een leien dakje lopen, hoe jammer we dat met zijn allen ook vinden. Ook Charles Michel & co zouden dat beter beseffen, vooraleer ze opnieuw overgaan tot een misplaatst en zinloos potje spierballengerol omdat ze hun zorgvuldig uitgekiende vaccinatieplan moeten hertekenen.

