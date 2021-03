'Elke sector die duurzaam wil heropenen of efficiënt verder wil werken, heeft baat bij een vaccinpaspoort.' Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Hoewel sommigen het graag lijken te vergeten, zitten we nog steeds midden in een vreselijke pandemie, met duizenden besmettingen per dag, een kleine 2000 landgenoten in het ziekenhuis en dagelijks tientallen doden. Maar gelukkig rijzen de cijfers tot nader order niet verder de pan uit, dus kon het Overlegcomité ons enkele sappige wortelen voorhouden, zoals de heropening van de horeca in mei. Hopelijk houden we het nog even vol, zodat ook andere versoepelingen haalbaar worden, zoals buitenlandse reizen of het schrappen van de avondklok.

En of we dat nu goed vinden of niet: een noodzakelijke component voor elke stap richting de normalisering van het leven, ook wel omschreven als ''het rijk der vrijheid, zal het digitale vaccinpaspoort zijn. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès (MR), was er als de kippen bij om kritiek te uiten op het voorstel daarover van de Europese Commissie.

Het vaccinpaspoort brengt vrijheid.

Vaccinatie mag niet gekoppeld zijn aan vrij verkeer, klonk het. Die retoriek was ongepast. Zo'n paspoort dient net om onze bewegingsvrijheid opnieuw - en hopelijk definitief - te vergroten, of dat nu in een café, een restaurant, een hotel, een cinema- of concertzaal of een universiteitsaula is, op het vliegtuig of de trein. Een vaccinpaspoort verbiedt niet, het laat net meer toe. Misschien moet Wilmès eens een werkbezoek brengen aan Israël, om te zien hoe zoiets in de praktijk kan werken.

Elke sector die duurzaam wil heropenen of efficiënt verder wil werken, heeft baat bij zo'n pas die een einde kan maken aan de vrees voor besmetting en het virus helpt in te dammen. De paspoortvlag dekt een bredere lading: ook testresultaten moeten erop komen, voor wie nog geen vaccin kreeg of wilde. We zijn wel benieuwd of ons land die administratieve nachtmerrie zal aankunnen.

