De federale en de Vlaamse regering hebben wel degelijk instrumenten om de verspreiding van de Britse variant af te remmen, zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Het zal met corona niet anders zijn. Er komen nog moeilijke maanden aan. De oorzaak? De Britse en andere heel besmettelijke varianten van het virus. Vergeet ernstige versoepelingen voor Pasen. Als we dat toch doen, komt het vaccinatieschema onder druk. Het klinkt gek, maar de besmettelijke Britse variant komt een paar maanden te vroeg. Het kille, vochtige winterweer speelt natuurlijk in ons nadeel. Ideaal voor virussen. Maar veel belangrijker is dat we nog maar net aan het vaccineren zijn. Het vaccinatieschema is de echte inzet van de strijd met de Britse variant. Hoe langer een derde golf vertraagd kan worden, hoe meer kwetsbaren en zorgverstrekkers gevaccineerd zijn en hoe beter de gezondheidszorg er voor staat. Zolang we niet opschieten met het aantal vaccinaties, blijft een massale uitbraak mogelijk en zelfs waarschijnlijk. Een paar tienduizend besmettingen per dag kan het vaccinatieschema zwaar in de war sturen. Dat zou een ramp zijn voor iedereen. Het kan de zomer helemaal verpesten en het economische herstel nog meer vertragen. Reden genoeg om te verstrengen in plaats van te versoepelen. En reden genoeg om voorzichtig te blijven. Minstens tot Pasen. Dat vaccineren niet meteen alle problemen oplost, lijkt wereldkampioen Israël te bewijzen. De overgrote meerderheid van de zestigplussers is er ingeënt. Toch stijgt het aantal besmettingen er fors. De jongere generaties grepen het vaccinatieschema aan om de riem vroegtijdig te lossen. In ons land zal het dus anders moeten. Met geduld, discipline en een fluwelen handschoen. Uit de cijfers van januari blijkt dat discipline nog altijd loont. Vergeleken met de meeste andere Europese landen doen we het goed. Dat komt omdat onze kerst- en nieuwjaarsfestiviteiten strenger geregeld waren dan elders. Maar nu de nieuwe Britse variant in het land is, dreigt het scenario van de eerste weken van maart 2020. Nog geen epidemie, maar een besmettingshaard hier en een uitbraak daar. Net als toen lijken de mazen van het net te groot. De federale en Vlaamse regering hebben wel degelijk instrumenten om de verspreiding van de Britse variant af te remmen, zonder het land opnieuw volledig in lockdown te laten gaan. We zouden massaal moeten (snel)testen en hele gezinnen en getroffen gemeenschappen in quarantaine plaatsen. Skiërs, Britse zakenreizigers en alle anderen die terugkeren uit het buitenland zouden zonder onderscheid in quarantaine moeten. Of ze nu via Zaventem, met de bus of met de auto terugkeren. En we zouden die quarantaine vooral moeten afdwingen. Voorlopig lukt dat niet. Onlangs las ik een getuigenis over een vrouw die was gaan shoppen. Ze had er ruimschoots de tijd voor genomen. Ze mocht immers niet naar haar werk, want ze zat in quarantaine. Bij minstens een van de uitbraken met de Britse variant zijn er aanwijzingen dat een reiziger die het niet al te nauw nam met de quarantaine, aan de basis ligt van de besmettingen. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zouden sterk ontraden en misschien zelfs tijdelijk verboden moeten worden. Skiën voor of tijdens de krokusvakantie is echt een heel slecht idee. Het onderwijs kan een week eerder en dus langer in krokusvakantie gaan. Nederland houdt de scholen al weken dicht om besmettingen in te dijken, maar ook omdat het de beste garantie is op meer thuiswerk. Laat ons dus nog één keer alle dogma's aan de kant schuiven, zodat het vaccinatietempo kan versnellen in plaats van het aantal besmettingen. Alleen daarvan hangt de uiteindelijke verlossing af. Ten slotte een persoonlijke noot. Sinds maart 2020 zijn wij niet meer met vakantie geweest. Afgelopen weekend bracht mijn partner het V-woord voor het eerst ter sprake. "Zullen we toch maar eens nadenken over een zomervakantie?" suggereerde ze. Een geweldig idee. Als alles goed gaat, zijn wij straks weg. In afwachting blijven we geduld oefenen.