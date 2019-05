In plaats van noodzakelijke en soms pijnlijke maatregelen voor te stellen regent het, vooral aan de linkerzijde, luchtkastelen en loze beloftes. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

De verkiezingscampagne heeft last van de ziekte van Juncker. "We weten wat we moeten doen, maar we weten niet hoe we verkozen moeten raken áls we het doen", zei Jean-Claude Juncker in 2011 in volle eurocrisis. Die summiere maar correcte samenvatting van het politieke ambt wordt dezer dagen naadloos in praktijk gebracht door dichte drommen Belgische politici. Bijna allemaal weten ze, of horen ze toch te weten, welke maatregelen het land nodig heeft om zijn huishouding op orde te zetten.

...