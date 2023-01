Het kernkabinet komt maandagnamiddag om 15.30 uur bijeen om zich te buigen over de ultieme onderhandelingen met Engie over de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales.

Het kernkabinet komt maandagnamiddag om 15.30 uur bijeen om zich te buigen over de ultieme onderhandelingen met Engie over de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales. Dat heeft de woordvoerder van premier Alexander De Croo maandag gemeld.

De Croo en minister van Energie Tinne van der Straeten onderhandelen al maanden met Engie over de verlenging van de levensduur van Tihange 3 en Doel 4. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opperde zondag dat een akkoord nakende is, maar ook maandagvoormiddag is de overeenkomst nog niet helemaal rond en lopen de onderhandelingen nog steeds verder.

