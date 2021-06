'Er is nog altijd niet beslist op welke diepte het kernafval moet worden bewaard. De hypothese is nu op 400 meter diepte, met een geschatte kostprijs van 11,2 miljard euro. Ga 200 meter dieper, en de factuur stijgt met 5 miljard. Het is lastig onderhandelen als de kostprijs niet duidelijk is.' Dat zegt Trends-redacteur Luc Huysmans.

De uitkering van een dividend van 693 miljoen euro door de energieproducent Electrabel aan het Franse moederbedrijf Engie doet alarmbellen afgaan. Volgens de groep heeft Parijs recht op dat geld. Het is pas de tweede keer in tien jaar dat een dividend wordt uitgekeerd. De reden voor het alarm is het nucleair passief: de kosten voor de ontmanteling van de kernreactoren en de berging van het radioactief afval. Electrabel, en niet Engie, is wettelijk verantwoordelijk om de sommen te verzamelen voor Synatom, het fonds dat de afbraak van de kernreactoren en het beheer van het kernafval moet financieren. Een uitgekleed Electrabel is niet in staat dat geld op te hoesten, is de vrees. Engie en Electrabel bevestigden al meermaals dat ze hun verantwoordelijkheden zullen nakomen. Toch is de bekommernis niet onterecht. Met de operatie Bright worden de energiediensten van de groep verzelfstandigd, wat het aantal mensen op de loonlijst van Electrabel doet krimpen van 17.000 naar 7000. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft alvast aangekondigd dat ze initiatieven neemt om te vermijden dat de belastingbetaler voor de nucleaire factuur moet opdraaien. Tegelijk mogen de overheden in dit land de hand in eigen boezem steken. Zo is nog altijd niet beslist op welke diepte het kernafval moet worden bewaard. De hypothese is nu op 400 meter diepte, met een geschatte kostprijs van 11,2 miljard euro. Ga 200 meter dieper, en de factuur stijgt met 5 miljard. Het is lastig onderhandelen als de kostprijs niet duidelijk is. Ook toen in 2018 Electrabel voor 1,6 miljard aan aandelen kreeg als dividend, regende het zware woorden. Nu is het wachten op daden.