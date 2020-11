'Zet de investeringen die zijn gedaan om veilig te winkelen opnieuw in de verf. Formuleer opnieuw strikte regels voor het aantal mensen in de winkels en de tijd die ze er mogen doorbrengen. Denk aan voldoende ventilatie. Promoot winkelen op afspraak. Creëer aantrekkelijke websites, gecombineerd met goed georganiseerde collect-and-gozones. Er is zoveel mogelijk.' Dat zegt Wim Verhoeven, hoofdredacteur van Trends.

Als een land in lockdown gaat, halen de winkeliers plakband en plastic linten boven. Het lijkt iets uit een vorige eeuw: hele rekken aan het oog van de klanten onttrekken om concurrentievervalsing te vermijden. Alsof er geen internet bestaat. Het voelt ook vreemd. Ik houd kippen en dan heb je af en toe kippenvoer nodig. Zoals de meeste tuincentra volgt ook het mijne het Ikea-principe: je wordt met je winkelkar langs allerlei snuisterijen 'made in China' geleid vooraleer je kippenvoer mag kopen. Deze keer legde ik dus een halve kilometer af langs gangen vol zwarte plastiek. No pasaran. Geen 'made in China'. In Voka-kringen circuleert al een tijdje de e-mail van een ondernemer - wellicht uit dezelfde sector - die uitzinnig van woede is omdat hij zware schade lijdt. Eerst voor een vermogen aan tuinmeubelen ingekocht. Dan de eerste lockdown. Nu de kerstdecoratie en het speelgoed. Gevolgd door de tweede lockdown. Dit citaat illustreert zijn boosheid, onmacht en woede: "Tijdens de eerste lockdown zagen we, tot vervelends (sic) toe, in elk nieuwsbulletin Hilde Crevits met haar ongelooflijke steunmaatregelen voor alle bedrijven die verplicht werden gesloten. Was het nu een zaak die geen personeel tewerk stelt of een bedrijf met 20, 30, 50 of 100 werknemers... allemaal kregen we een fantastische steun van 4500 euro! Waauw!!! Wij hebben deze week alleen een margeverlies van 37.000 euro!" Wie weinig met economie en ondernemen heeft, denkt al gauw dat zo'n man met 35.000 euro marge per week niet te klagen heeft. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Wie niet aan hem wil denken, denkt tenminste aan zijn personeel. Geen marge, geen werk. En als het echt tegenzit, straks ook geen winkel meer.In Trends staat deze week een artikel over de speelgoedsector. November en vooral december zijn money time voor die mensen. Dit jaar zien ze de omzet voor hun ogen wegspoelen. Enerzijds staan ze vaak niet ver genoeg om alle digitale bestellingen aan te kunnen. Anderzijds stroomt een belangrijk deel van de bestellingen naar de grote jongens van het internet. Talloze miljoenen aan omzet en commissies verdwijnen naar het buitenland. Niks tegen bol.com, hoor. Maar het is Ahold dat Delhaize heeft overgenomen, en niet omgekeerd. Nu december eraan komt, zal de druk om de winkels te heropenen gigantisch groot worden. Vlamingen kijken bovendien naar de Nederlandse winkelstraten: je krijgt die spagaat gewoon niet uitgelegd. Eigenlijk is er maar één goede reden om winkels te sluiten of rayons af te plakken: funshopping. Zolang we wachten op vaccins, moet dat inhoudsloze tijdverdrijf eruit. Net voor de jongste lockdown - toen de besmettingscijfers al angstwekkend aan het stijgen waren - was ik in een winkel van AVA. Je gelooft gewoonweg niet wat je ziet. Halve gezinnen hangen er rond achter hun kar. Blik op oneindig. Buitengewoon verveeld. Niet van plan veel te kopen, want behalve afleiding hebben ze niks nodig. In de lokale winkelstraat is ongeveer één op de twee winkels gesloten. Resultaat? De funshoppers hangen rond in de boekhandel. Want die is open en daar kun je wat tijd kwijt. Zelfs als je nog nooit in je leven een boek hebt gelezen. Veel fun is er niet aan. Misschien hebben we een nieuw woord nodig: 'hangshoppers'. Echte shoppers zijn heel erg nodig. Hangshoppers wil je niet. Sterke communicatie kan mensen de komende dagen uit de winkels houden waar ze niet moeten zijn. Het alternatief? Zet de investeringen die zijn gedaan om veilig te winkelen opnieuw in de verf. Formuleer opnieuw strikte regels voor het aantal mensen in de winkels en de tijd die ze er mogen doorbrengen. Denk aan voldoende ventilatie. Promoot winkelen op afspraak. Creëer aantrekkelijke websites, gecombineerd met goed georganiseerde collect-and-gozones. Er is zoveel mogelijk. Maar doe de plastic linten weg en zet de deuren open. Leve de handel!