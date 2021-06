Een voorstel van PVDA om het Nieuw-Zeelandse systeem van openbare aanbestedingen voor geneesmiddelen te kopiëren, krijgt van het Rekenhof een gunstig advies. Drie vragen over het kiwimodel aan Herman Van Eeckhout, politiek en financieel directeur bij Pharma.be

In het verleden werd in ons land al vaker gepleit voor het zogenaamde kiwimodel. "Het is intussen een symbolische discussie", zegt Herman Van Eeckhout, politiek en financieel directeur bij Pharma.be.

...

In het verleden werd in ons land al vaker gepleit voor het zogenaamde kiwimodel. "Het is intussen een symbolische discussie", zegt Herman Van Eeckhout, politiek en financieel directeur bij Pharma.be. Van Eeckhout: "We zijn het er niet mee eens. Het Rekenhof schetst de situatie niet helemaal correct. Het klopt niet dat in ons land geneesmiddelen op de markt worden gebracht en terugbetaald zonder dat ze hun therapeutische meerwaarde hebben moeten bewijzen." Van Eeckhout: "Voor de beschikbaarheid en de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen bengelt België achteraan in het West-Europese peloton. De prijs-volumecontracten geven de Belgisch patiënt alsnog toegang tot die nieuwe geneesmiddelen." Van Eeckhout: "Die is beperkt. Door het systeem van goedkope geneesmiddelen en plafondprijzen heeft België een permanent kiwimodel. Prijzen van geneesmiddelen worden systematisch vergeleken. Het goedkoopste alternatief is de referentie. Concurrenten mogen tot 5 procent duurder zijn. Dat zet permanent druk op de prijzen, zonder één speler het monopolie te geven."