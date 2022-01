'De Belgische stroomfactuur is een optelsom van maatregelen uit het verleden, waarvoor we nu de rekening betalen.' Dat zegt Trends-redacteur Luc Huysmans.

Een tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent, een premie van 200 euro voor de laagste inkomens, lagere accijnzen, een tussenkomst van de Vlaamse regering,... De ideeën om iets te doen aan de hogere stroomfactuur tieren welig. De snelst realiseerbare methodes leiden niet noodzakelijk tot de beste oplossing. Willen we een btw-verlaging voor iedereen, terwijl 70 procent van de consumenten via het indexmechanisme wordt gecompenseerd voor de prijsstijgingen?

Energie is een sector waarin je op een bepaald moment de rekening krijgt gepresenteerd van je daden. Zo wordt graag verwezen naar de Russisch-Amerikaanse powerplay rond Oekraïne als oorzaak van de gestegen gasprijzen, die de elektriciteitsprijzen de hoogte injagen. Wat vaak wordt vergeten te vermelden, is dat Europa de afgelopen jaren langetermijncontracten met zijn grootste gasleverancier heeft vermeden. Daardoor voelen we de prijsopflakkering des te harder.

Herdenk de stroomfactuur.

De Belgische stroomfactuur is een optelsom van maatregelen uit het verleden, waarvoor we nu de rekening betalen. Zowel de Vlaamse als de federale overheid heeft stappen gezet om de factuur te milderen. Alleen verloopt de afbouw van bijvoorbeeld de kosten van de groenestroomcertificaten zeer geleidelijk, en bemoeilijkt het juridische kader snelle wijzigingen.

De kostenmalaise kan een kans zijn om de energiefactuur grondig te herdenken. De hoge elektriciteitsfactuur is een handicap voor wie probeert elektrisch vervoer of het gebruik van warmtepompen te promoten, en is dus een sta-in-de-weg voor de energietransitie. Een slimme koolstoftaks zou de nodige inkomsten kunnen opleveren om de elektriciteitsrekening minstens gedeeltelijk te verlagen.

