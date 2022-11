De helft van de Belgen werkte het afgelopen jaar terwijl ze ziek waren. Ruim een derde begaf zich ook ziek naar de werkvloer.

Dat stelt HR-dienstverlener Tempo-Team die opdracht gaf tot een onderzoek van een onafhankelijk onderzoeksbureau in samenwerking met de KU Leuven.

Vijftien procent van de werknemers die ziek werkten, deden dat van thuis. Vooral vrouwen gaven aan ziek te werken: 54 procent van de vrouwelijke bevraagden, tegenover 47 procent bij mannen. Jongeren onder de 34 jaar werken vaker ziek dan wie ouder is dan 34 jaar: 58 procent, tegenover 43 procent.

Het ging in bijna de helft van de gevallen om symptomen van verkoudheid. Een kwart werkte met rugpijn, een vijfde met buikpijn en 18 procent met koorts. Zestien procent werkte met psychologische klachten.

Sociale druk

Wie ziek doorwerkt, doet dat vooral om collega's niet extra te belasten, blijkt uit het onderzoek. Nochtans lopen ze dan wel het risico om collega's te besmetten. Bovendien geeft één op de drie toe dat ze het werk niet naar behoren kunnen uitvoeren als ze ziek zijn. Vijftien procent zegt ziek te blijven werken omdat de leidinggevende dat verwacht, 14 procent voelt een sociale druk en stelt dat collega's het afkeuren als ze vaak afwezig zijn door ziekte.

Het onderzoek gebeurde door een onafhankelijk onderzoeksbureau in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. In totaal werden tussen 22 juni en 11 juli 2022 2500 werknemers en 250 werkgevers in België online bevraagd na selectie via een representatieve steekproef.

