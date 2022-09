Bijna de helft van de Nederlandse werkzame beroepsbevolking werkt deeltijds.

Dat meldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van cijfers over 2021. Bij de vrouwelijke werkende beroepsbevolking ligt dat aandeel nog hoger: 70 procent van de werkende Nederlandse vrouwen werkt minder dan 35 uur per week.

De Nederlandse werkzame beroepsbevolking tussen 15 en 75 jaar uit bestond in 2021 uit 9,3 miljoen mensen. Vorig jaar werkte 48 procent van die mensen deeltijds. 28 procent van de werkende mannen werkte minder dan 35 uur per week, bij werkende vrouwen ging het om 70 procent. Veel deeltijdwerkers combineerden hun job met een opleiding.

Volgens het CBS kenden onder andere de zorg, het onderwijs en de dienstensector in 2021 de meeste deeltijdwerkers. Kassamedewerkers werkten het vaakst deeltijds: 94 procent van de Nederlandse kassamedewerkers werkte minder dan 35 uur per week. ICT-managers werkten het vaakst voltijds: slechts 3 procent werkte deeltijds. De Nederlandse landbouwers werkten het vaakst meer dan 40 uur per week.

Intussen roepen Nederlandse ondernemersorganisaties werknemers op om meer uren te werken en zo de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. De bijkomende uren leiden tot bijkomende inkomsten, die de koopkracht van huishoudens vooruit kunnen helpen, stellen ze. De vakbonden voeren echter aan dat vooral hogere lonen de koopkracht zullen verbeteren.

Dat meldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van cijfers over 2021. Bij de vrouwelijke werkende beroepsbevolking ligt dat aandeel nog hoger: 70 procent van de werkende Nederlandse vrouwen werkt minder dan 35 uur per week.De Nederlandse werkzame beroepsbevolking tussen 15 en 75 jaar uit bestond in 2021 uit 9,3 miljoen mensen. Vorig jaar werkte 48 procent van die mensen deeltijds. 28 procent van de werkende mannen werkte minder dan 35 uur per week, bij werkende vrouwen ging het om 70 procent. Veel deeltijdwerkers combineerden hun job met een opleiding. Volgens het CBS kenden onder andere de zorg, het onderwijs en de dienstensector in 2021 de meeste deeltijdwerkers. Kassamedewerkers werkten het vaakst deeltijds: 94 procent van de Nederlandse kassamedewerkers werkte minder dan 35 uur per week. ICT-managers werkten het vaakst voltijds: slechts 3 procent werkte deeltijds. De Nederlandse landbouwers werkten het vaakst meer dan 40 uur per week. Intussen roepen Nederlandse ondernemersorganisaties werknemers op om meer uren te werken en zo de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. De bijkomende uren leiden tot bijkomende inkomsten, die de koopkracht van huishoudens vooruit kunnen helpen, stellen ze. De vakbonden voeren echter aan dat vooral hogere lonen de koopkracht zullen verbeteren.