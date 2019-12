Door de ruime overwinningszege van de Conservatieve Partij lijkt de brexit onafwendbaar. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisdatie Voka, wijst op de gevaren van een 'harde brexit' voor de Vlaamse economie.

Aangezien de Conservatieve Partij in het Britse parlement een ruime meerderheid behaalt, ziet het ernaar uit dat brexit-akkoord voor 31 januari goedgekeurd wordt. Dat betekent dat er dan verder onderhandeld moet worden over hoe de Britse uitstap uit de Europese Unie precies ingevuld wordt.

Volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie Voka, behoort een harde brexit nog steeds tot de mogelijkheden.

'We betreuren de brexit nog altijd. Zelfs in het meest gunstige scenario staan 6.500 Vlaamse jobs en 1,8 miljard euro aan toegevoegde waarde op het spel', zegt Maertens vrijdagmorgen in een reactie op de Britse verkiezingsuitslag.

Maertens wijst erop dat de deadline van 31 december 2020 - wanneer een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk moet worden gesloten - mogelijk niet gehaald wordt. 'Als de EU en het VK er tegen dan niet in slagen om een akkoord uit te werken, stevenen we alsnog af op een harde brexit met alle gevolgen van dien.' Zonder akkoord - dus in het geval van een harde brexit - staan 28.000 jobs en 7,4 miljard aan toegevoegde waarde op het spel in Vlaanderen, verduidelijkt Maertens. 'Één jaar is bijzonder kort om een gedetailleerd en handelsvriendelijk akkoord uit te werken om vlotte handel tussen Vlaanderen en het VK mogelijk te maken', voegt hij toe.

Volgens de Voka-topman is een verlenging van de onderhandelingstermijn wel degelijk mogelijk, 'want het terugtredingsakkoord laat een uitstel toe tot 2022'.