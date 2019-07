Vanaf 1 augustus zullen ook werknemers in de openbare sector kunnen kiezen voor één tiende ouderschapsverlof. Dat schrijft Het Belang van Limburg dinsdag.

Met de nieuwe regeling kunnen ouders per kind jonger dan twaalf jaar een halve dag ouderschapsverlof per week of één dag per twee weken opnemen. In de private sector kan dat al sinds 1 juni.

Vanaf 1 augustus zal dat ook in de openbare sector mogelijk zijn. 'We geven ouders meer mogelijkheden om hun ouderschapsverlof op te nemen op de manier die voor hen goed uitkomt', verklaart federaal minister van Werk Wouter Beke (CD&V). 'De nieuwe regeling is erg handig voor leerkrachten. Zij kunnen een hele dag vrij hebben door op woensdagvoormiddag ouderschapsverlof op te nemen.'

Het één tiende ouderschapsverlof is evenwel geen recht, in tegenstelling tot de andere formules. Dat betekent dat er altijd toestemming nodig is van de werkgever.