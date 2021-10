De Chinese economie is in het derde kwartaal met 4,9 procent gegroeid. Dat heeft het Chinese statistiekbureau maandag meegedeeld. In de periode van januari tot september groeide de economie in totaal met 9,8 procent.

Het herstel van de op een na grootste economie vertraagt duidelijk: in het eerste kwartaal registreerde China nog een recordgroei van 18,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, in het tweede kwartaal ging het nog om een groei van 7,9 procent. En in het derde dus 4,9 procent.

Analisten hadden een terugval van de groei verwacht, al hadden ze toch nog een iets sterkere groei (5 procent) verwacht. Tegenover het tweede kwartaal is er slechts een groei met 0,2 procent, duidelijk minder dan het verschil tussen het eerste en het tweede kwartaal (+1,3 procent).

De Chinese economie herstelde aanvankelijk snel nadat het land de coronapandemie onder controle had gekregen. Recentelijk waarschuwden economen echter dat een reeks factoren een negatieve impact kunnen hebben op de Chinese economie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de energieschaarste in het land: energiecentrales liggen ondanks de sterke vraag stil en elektriciteit wordt gerantsoeneerd, waardoor de kosten voor de bedrijven erg oplopen. Daardoor moesten heel wat bedrijven de afgelopen weken hun productie terugschroeven. 'De onzekerheden gelinkt aan de wereldwijde conjunctuur nemen toe, terwijl het binnenlandse herstel onstabiel en ongelijkmatig blijft', aldus het Nationaal Bureau voor de Statistiek.

Ook heeft China te kampen met de problemen rond Evergrande en een mogelijk faillissement van de vastgoedgigant. De immobiliënsector is van oudsher een van de drijvende krachten van de Chinese economie en speelde een cruciale rol in het postcoronaherstel. De Chinese overheid hoopt op een groei van minstens 6 procent voor 2021. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 8 procent.

