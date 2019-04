De Belgische economie is in het eerste kwartaal van 2019 trager gegroeid dan in de voorgaande kwartalen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank van België.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met amper 0,2 procent. Het is van het derde kwartaal van 2017 geleden dat de groei in België nog zo laag was. In het laatste kwartaal van vorig jaar ging de economie er nog met 0,4 procent op vooruit. De Nationale Bank bevestigt ook dat de Belgische groei over heel vorig jaar 1,4 procent bedroeg. Voor dit jaar verwacht ze hetzelfde cijfer.

Het Belgische statistiekbureau Statbel kwam dan weer met cijfers over de inflatie. Die is in april gedaald van 2,33 procent naar 2,08 procent. De inflatie was in januari nog tot net onder 2 procent gezakt, het laagste peil sinds mei 2018, maar nam daarna opnieuw toe.