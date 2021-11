Uit de CRM-veiling blijkt dat Engie Electrabel twee nieuwe gascentrales mag bouwen. Gerrit Jan Schaeffer, de CEO van onderzoekscentrum Energyville, hoopt dat de discussie over de kernuitstap hiermee kan worden afgesloten. Drie vragen.

Engie Electrabel krijgt ondersteuning om twee nieuwe gascentrales te bouwen, in Vilvoorde en Les Awirs bij Luik. Na 2025 wordt aan de nieuwe en de bestaande centrales, batterij- en vraagsturingsprojecten 140 miljoen euro per jaar uitgekeerd. Dat is het resultaat van de veiling voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Die moet de elektriciteitsbevoorrading verzekeren wanneer de kerncentrales in België sluiten. Gerrit Jan Schaeffer, de CEO van onderzoekscentrum Energyville, hoopt vooral dat de discussie over de kernuitstap kan worden afgesloten."Ja, omdat de kosten veel lager lagen dan ingeschat. En ook omdat de twee nieuwe centrales van Engie Electrabel zijn. Dat geeft aan dat het bedrijf klaar is voor de omschakeling, en nog weinig zin heeft om de kerncentrales op te knappen.""Het blijft wachten op het definitieve regeringsbesluit van eind november. Er is nog onzekerheid over de vergunning van de centrale in Vilvoorde. Mocht men alsnog twee kerncentrales willen openhouden en de gascentrales niet vergunnen, dan dreigt voor de winters tussen 2025 en 2028 een probleem. De kerncentrales aanpassen aan de nieuwe veiligheidsnormen kost tijd. "Maar voor ons is het belangrijkste dat die discussie ophoudt, en we onze aandacht op andere zaken kunnen richten. Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moet het investeringsritme in de energietransitie volgens het Internationaal Energie Agentschap verzesvoudigen.""Op de korte termijn hebben ze gelijk. Daarom moeten Vlaanderen en België het gasverbruik fors verminderen."