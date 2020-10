Vanaf vandaag rijdt er in Vlaanderen een Sneltestbus rond, die bedrijven kunnen reserveren om langs te komen om hun personeel te laten testen op covid-19. Het gaat om een initiatief van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar Solvas en de busmaatschappij Weidel Tours.

"Een sneltest kost 80 euro, exclusief btw", zegt initiatiefnemer Dominique Willems. Met btw komt de factuur dus neer op 96,8 euro. "Als een bedrijf 20 testen of meer tegelijk bestelt, dan daalt de kostprijs naar 60 euro, exclusief btw. We gaan op vaste locaties staan, in bedrijventerreinen, maar bedrijven kunnen ons ook vragen om langs te komen om een volledige afdeling of het volledige bedrijf te testen." Het resultaat is er binnen het kwartier.

In het Covid-19 Test Center van Brussels Airport betaal je 67 euro voor een standaard PCR-test, waarvan je de uitslag binnen de 24 uur krijgt, en 135 euro voor een PCR-test waarvan je de resultaten al sneller kent. De PCR-test is de meest nauwkeurige. Een negatief resultaat - op het juiste moment - ervoor zorgt dat je iets minder lang in quarantaine moet blijven. Sommige landen eisen ook dat reizigers een negatieve PCR-test kunnen voorleggen, vooraleer ze het land binnen mogen. Sommige landen eisen ook dat reizigers een negatieve PCR-test kunnen voorleggen, vooraleer ze het land binnen mogen."De protocollen van de overheid houden nog geen rekening met de sneltesten", geeft Willems toe. Hij meent dat de overheid die protocollen zal aanpassen. "Een negatief resultaat op de sneltest betekent momenteel nog niet dat je onder bepaalde quarantaineverplichtingen uit komt, maar het kan bedrijfsleiders en werknemers wel gemoedsrust bieden."Vorige week is de teststrategie in ons land drastisch veranderd. Mensen zonder symptomen kunnen zich niet langer laten testen in het normale circuit. De labo's konden niet meer volgen en de resultaten lieten te lang op zich wachten. De timing voor de lancering van een Sneltestbus kon niet beter zijn. Het idee ontstond uit een brainstorming van de CEO van de financiële groep Solvas en de bevriende eigenaar van een busbedrijf, Tim Tfelt.Willems: "We werden bij Solvas al met besmettingen geconfronteerd, en het is vervelend dat je niet weet welke werknemers precies besmet zijn. Bij Weidel Tours staan al die bussen stil. Op deze manier helpen we elkaar en andere ondernemers." Het privé-initiatief doet denken aan het mobiele team dat sinds vorige week in de provincie Antwerpen rond rijdt, om te testen aan de schoolpoort."Bedrijven kunnen ook een beroep doen op ons mobiel testteam", zegt professor Guy Hans, medisch directeur van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). "Maar dan zal er getest worden binnen de wettelijk bepaalde indicaties, namelijk onderzoek naar de hoogrisicocontacten bij clusters, in essentiële beroepen waar de continuïteit moet gegarandeerd worden." Hans benadrukt dat het UZA het initiatief van de Sneltestbus niet steunt. Hij vindt het zelfs onaanvaardbaar dat cruciale testen zouden gebruikt worden, zonder voorschrift, zonder medische indicatie.Lees verder onder de videoDe Sneltestbus maakt gebruik van de sneltesten van het farmabedrijf Abbott. Willems: "We hebben 2600 sneltesten besteld, maar die zullen snel uitgeput zijn. De bus heeft op kruissnelheid een capaciteit van 150 à 200 testen per dag. We hebben daarom nog eens 50.000 sneltesten gereserveerd bij Abbott." De Vlaamse overheid bestelde vorige week 4 miljoen sneltesten bij Abbott en andere bedrijven.Net zoals bij de klassieke PCR-test moet er voor de sneltest een wisser in de neus rondgedraaid worden om het nodige materiaal te verzamelen. In tegenstelling tot de PCR-test wordt niet gezocht naar ribonucleïnezuur (RNA), zeg maar het genetisch materiaal van het virus. Met de sneltesten wordt gezocht naar antigenen of viruseiwitten. "De sneltesten en de PCR-testen testen allebei op de aanwezigheid van het virus, maar ze detecteren andere delen van het virus", zegt Peter Peumans gezondheidsspecialist van imec. "Bij de sneltesten of antigentesten krijgt het jasje van het virus, het eiwit aan de buitenkant van het virus, een kleur. Deze testen zijn minder gevoelig, minder specifiek en minder nauwkeurig dan de PCR-techniek die in het labo wordt gebruikt."Voor Peumans zijn sneltesten een goede mogelijkheid als er geen PCR-testen voorhanden zijn. Hij voegt er wel aan toe dat er correcte informatie moet bij gegeven worden. Omdat ze minder nauwkeurig zijn dan de PCR-testen, is voorzichtigheid nog altijd geboden bij een negatief resultaat.Behalve de PCR-testen en de antigentesten zijn er ook nog speekseltesten. "Met een speekseltest gebeurt exact dezelfde analyse van het genetische materiaal van het virus als bij de PCR-test, maar de afname van het materiaal, de staal, is anders", legt Peumans uit. Voor de speekseltest kan er speeksel in een proefbuis gespuwd worden of met een wisser langs de wang geschraapt worden. "De gevoeligheid van de speekseltest kan heel laag zijn, waarbij slechts 30 procent van de besmettingen gecapteerd wordt, of heel hoog als er zeer veel speeksel is dat onder de juiste omstandigheden werd opgevangen."Voor een hoge gevoeligheid moesten de proefpersonen bij wijze van spreken 's ochtends vroeg, voor de maaltijd en het tanden poetsen, een half potje voor een urinestaal vol tuffen. Volgens Peumans kan je gemakkelijk sjoemelen met die speekseltesten door vlak ervoor je mond te spoelen met ontsmettingsmiddel. "Om massaal te testen, is dat een probleem."De ademtest die imec tegen de zomer van 2021 wil ontwikkelen, zou de nauwkeurigheid van de PCR-test combineren met snelheid en gebruiksgemak. Er zijn in Nederland al ademtesten op de markt, maar die werken op een heel andere manier dan die van imec en zijn niet zo nauwkeurig.Verder zijn er ook nog serologische testen, waarvoor bloed moet afgenomen worden. Er wordt gezocht naar antilichamen. "Die antilichamen zijn een reactie van het lichaam", zegt Peumans. Die antilichamen zijn er niet meteen, kunnen nog een tijd in het bloed aanwezig zijn zonder dat mensen nog besmettelijk zijn, en ook niet elke drager van het virus ontwikkelt antilichamen.