Geef de sleutels van de economische relance aan de Belgische spaarder.

In 2020 hebben alle Belgen samen een recordbedrag van 45,5 miljard euro gespaard. De Belgische economie kreeg een dreun. Terwijl de regeringen van onze buurlanden hun opgebouwde reserves aanspreken, wordt onze financiële krater groter. Om de relance van onze economie te betalen, wacht ons een zware belastingfactuur. De Belg verdient beter. Laat de Belgische spaarders hun centen activeren en geef hun manieren om hun geld investeren in de relance, zegt Christophe De Boeck van financieel dienstverlener Intrum België.

Het netto financieel vermogen van de Belgische gezinnen dikte het voorbije jaar aan tot 1146,5 miljard euro, blijkt uit de recentste cijfers van de Nationale Bank. Dat staat in schril contrast met het Belgische begrotingstekort. Hoewel we zo'n 6 miljard euro van Europa krijgen om het economische herstel te bevorderen, dreigt onze begroting tegen eind dit jaar 30 à 35 miljard euro in het rood te gaan.

In tegenstelling tot onze buurlanden, die volgens de Europese Centrale Bank tegen het jaareinde de economische coronaklap verwerkt zullen hebben, blijven wij tegen eind 2022 nog zeker 3 procentpunten onder het verwachte bruto binnenlands product hangen. Kortom, als we onze economie terug op de sporen willen krijgen, moeten we nu stappen ondernemen. Gebruik daarom als hefboom datgene waarin we kampioenen zijn: sparen. Want op dat gebied zitten we wel in de Europese kopgroep.

Het klassieke sparen brengt al enige tijd bijna niets meer op. Toch blijft de Belg conservatief omspringen met zijn geld. Een recente rondvraag van Test Aankoop, waaruit blijkt dat de helft van onze landgenoten zijn coronaspaargeld gewoon op een rekening zal laten staan, bewijst dat nog maar eens. Stop nu eindelijk met het gepalaver over het activeren van spaargeld, en doe als overheid inspanningen om de daad bij het woord te voegen. Het momentum is nu!

Stop met de staatsschuld groter te maken

Dames en heren uit de Wetstraat, begrijp me niet verkeerd. Ik heb alle begrip voor de talrijke subsidies en andere kapitaalinjecties waarmee jullie onze bedrijven en kleine zelfstandigen helpen het hoofd boven water te houden. Maar waar blijven jullie dat geld vandaan halen? Onze staatsschuld bedroeg twee maanden geleden al 420 miljard euro. Laat ons stoppen met extra schulden te creëren. Start de Europese inhaalrace met de hulp van het Belgische privékapitaal. Vraag jullie burgers om te helpen met hun centen. Daar ligt de sleutel van een echte succesvolle relancestrategie.

Geef de sleutels van de economische relance aan de Belgische spaarder.

Als jullie erin slagen nog maar een vijfde te activeren van wat het afgelopen jaar gespaard is, dan zou onze economie al een serieuze sprong in de goede richting maken. Creëer nieuwe financiële instrumenten, zoals fondsen voor de horeca, de cultuur of de evenementensector. Koppel daar een staatswaarborg aan, zodat elke Belgische spaarder met een gerust hart ook een Belgische investeerder kan worden in onze economie. Uiteraard kun je de spaarder ook deel laten uitmaken van het verhaal van de vijf domeinen van staatssecretaris Dermine: vergroening, digitalisering, mobiliteit, solidariteit en productiviteit. Maar begeleid hen dan naar de specifieke doelgroepen die het meeste nood hebben aan financiering.

Bourgondiërs investeren in horeca

Om de Belgische spaarder mee te krijgen, vraag ik jullie om dat gericht te doen. Het is niet de bedoeling dat we de Belg laten investeren in schimmige zombiebedrijven. De Belgische spaarder moet in de toekomstige en huidige parels van onze economie kunnen investeren. Schakel de expertise in van onze investeringsmaatschappijen. De Vlaamse Gimv en PMV, en de Waalse FPIM en SRIW weten als geen ander welke bedrijven onze steun verdienen. Zij bepalen of de Belgische spaarder na vijf of acht jaar 3 procent return on investment krijgt. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de 0,11 procent van hun spaarboekje of de andere spaarformules van onze grootbanken de komende jaren hetzelfde doen.

Als de overheid de juiste ingrediënten aanreikt, zal een deel van de Belgische spaarders zeker willen koken met hun geld en het niet langer oppotten. Zeker als ze dat kunnen doen in de sectoren waarmee ze het meest affiniteit hebben. De bourgondiër kan dan risicoloos mee investeren in de horeca, de cultuurliefhebber in goed geleide artistieke gezelschappen of cultuurhuizen, en de festivalliefhebber in de kleinere klank- en lichttechniek- of cateringbedrijfjes die van onze Belgische festivals wereldtoppers maken.

Sensibiliseer de ploeg van 11 miljoen

Naast de creatie van nieuwe investeringsmechanismen is het ook jullie rol om de ploeg van 11 miljoen te sensibiliseren. Maak de Belgische spaarders duidelijk welk verschil ze kunnen maken in het versnellen van de relance van onze economie, en waarom ze dat zouden doen. Het is niet alleen belangrijk voor de huidige generatie. Ook de toekomstige generaties zijn gebaat bij een sterkere Belgisch economie.

Op de steun van de banken moeten de getroffen sectoren niet al te veel rekenen. Ik vang her en der signalen op dat ze de geldkraan dichtdraaien wegens te riskant. Het gevolg is dat de sectoren die ons land binnenkort het hardst nodig heeft, zonder de Belgische spaarder nog verder zullen wegzakken. Dan zal nog meer jobverlies komen en onze economie zal nog meer klappen incasseren.

Daarom is het aan de overheid om de juiste financiële instrumenten met staatswaarborgen mogelijk te maken. Onze economie heeft de Belgische spaarders nodig als investeerders. Zij moeten hun steentje kunnen bijdragen aan onze algemene economische groei en het herstel van de Belgische economie.

