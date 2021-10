'De politieke en economische elite doet nog veel te weinig om het ongelijk van Anuna De Wever en co te bewijzen.' Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Anuna De Wever pleitte er in de aanloop van de klimaatmars van afgelopen zondag voor om desnoods het huidige kapitalistische systeem op te geven. De activiste legde de vinger op de zere plek: de economische elite doet nog veel te weinig om haar ongelijk te bewijzen.

De Kyoto-akkoorden van 1997, een eerste en mislukte poging om de wereldwijde uitstoot te beperken, zijn ouder dan Anuna De Wever. Nochtans was de politieke en economische elite dertig tot zelfs vijftig jaar geleden overal ter wereld al gewaarschuwd dat de uitstoot van broeikasgassen op termijn de mensheid zou bedreigen.

Al decennia treuzelt de elite om het kapitalisme zo te hervormen dat vervuilen op de een of andere manier correct belast wordt, en dat het terugdringen van de broeikasgassen de meest aantrekkelijke economische activiteit wordt.

Gebruik de kracht van het kapitalisme om Anuna De Wever in het ongelijk te stellen.

Het huidige kapitalisme heeft daardoor geen goed antwoord op de klimaatverandering. Behalve dat technologische innovaties misschien, wellicht, hopelijk de schadelijkste effecten kunnen neutraliseren voor de rijke landen. De rest moet hopen op internationale solidariteit. De ongelijke verdeling van de coronavaccins heeft aangetoond dat de arme landen zich weinig illusies hoeven te maken.

Het kapitalisme kan niet eeuwig teren op het falen van het communisme of de meer dan een half miljard Chinezen die door het kapitalisme uit de extreme armoede getild zijn. Dat laatste is overigens gebeurd door enorme hoeveelheden steenkool te verbranden. Veel bedrijfsleiders liggen er wellicht wakker van dat de klimaatbeweging gekaapt lijkt te worden door antikapitalisten. Er is slechts één remedie tegen: gebruik de kracht van het kapitalisme om Anuna De Wever in het ongelijk te stellen.

