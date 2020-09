Door de coronacrisis heeft het verlenen van vergunningen voor het 5G-spectrum vertraging opgelopen. Dat vergroot de kloof tussen de digitale voorlopers en de achterblijvers. België moet nu bijbenen om bij de voorlopers te blijven en in een postcovidwereld niet alleen als klant maar ook als internationale innovator mee te zijn met 5G.

België zal digitaal zijn of het zal niet zijn. Dat moeten onze regeringsonderhandelaars nu beseffen. Als aanvoerder van de digitale revolutie heeft België een nationaal Chief Technology Officer nodig. In de Verenigde Staten bestaat die functie al sinds 2009, toen president Barack Obama ze in het leven riep. Zijn opvolger, Donald Trump, liet de functie twee jaar vacant, tot hij het cruciale belang ervan inzag.

De Amerikaanse CTO "moedigt de ontwikkeling van opkomende technologieën in de Verenigde Staten aan, stelt Amerikaanse bedrijven in staat nieuwe technologieën te commercialiseren en toe te passen, en verbetert en verruimt de toegang tot de instrumenten die nodig zijn om Amerikanen te laten slagen in de economie van de 21ste eeuw. Hij is ook verantwoordelijk voor het afstemmen van de ontwikkeling van nieuwe technologieën op de prioriteiten van de regering, waaronder het opkomen voor de Amerikaanse werknemer, het verdedigen van Amerikaanse innovaties in het buitenland en het beschermen van de veiligheid en zekerheid van het Amerikaanse volk", stelt het Witte Huis.

Geachte preformateurs, België heeft een CTO nodig.

Ook ons land kan een vrouw of een man gebruiken, die als taak heeft zich te ontfermen over het overleg tussen de beleidsniveaus en verslag uit te brengen aan de ministerraad. Want op digitaal gebied (5G op kop) is ons land in hetzelfde bedje ziek als onze gezondheidszorg. De ziekte heet bevoegdheidsversnippering. Ook in België moet de federale overheid reactiever en efficiënter worden op het gebied van toegepaste technologie.

De Belgische Chief Technology Officer moet iemand zijn met expertise en autoriteit, die alle spelers van de digitale economie (vakbonden, werkgevers,...) op één lijn krijgt. Transformeren, verbinden en sturen zijn zijn of haar belangrijkste missies. Ook moet het iemand zijn die de economische belanghebbenden in belangrijke actuele dossiers, zoals 5G-richtlijnen en -wetgeving, internetbeheer, artificiële intelligentie enzovoort, samenbrengt. Een kabinet van experts moet de CTO bijstaan. Daarnaast moet deze persoon ook de digitale ambassadeur van België in het buitenland zijn. Zij of hij dient op de ministerraad uitgenodigd te worden wanneer digitale materies op de agenda staan.

Technologie

Technologieën zijn onontbeerlijk om het land te doen verrijzen. Grenzeloze werkplekken en werken op afstand zijn de nieuwe norm. Onlineconsultaties in de gezondheidszorg worden populairder dan fysieke bezoeken aan de dokter. Administraties zullen sneller en almaar meer contactloos moeten inspelen op de vragen van de smartphoneburger.

Bliksemsnel data uit sensoren capteren, om vanop afstand machines te besturen, is ook onontbeerlijk voor onze ziekenhuizen en fabrieken van de toekomst. En niet het minst voor de natuur, om het energie- en waterverbruik in slimme steden en geconnecteerde woningen te monitoren en bij te sturen.

Cellulaire technologie is het epicentrum van die ontwikkeling, door het brede scala aan apparaten dat zal worden aangesloten op het internet der dingen, en het volume van het mobiele dataverkeer zal exploderen.

Met een snelheid die wel 200 keer groter is dan 4G, is 5G de levenslijn van toestellen die meer dan ooit tevoren draadloos moeten kunnen communiceren met het internet, zoals geconnecteerde machines, auto's, sensoren, meters, consumentenelektronica, betaalautomaten, in persoonlijke accessoires ingebouwde ICT-systemen, wearables en implantaten.

De smartphone wordt de elektronische sleutel die toegang verleent tot de digitale maatschappij. Ermee bellen wordt bijkomstig.

De vierde industriële revolutie

In elk van de industriële revoluties heeft België een wereldwijde reputatie opgebouwd als een innovatieve, efficiënte en aantrekkelijke economie. Dat moet zo blijven. Met de productie van gietijzer, ijzer, staal en kool, of voor de kracht van stoommachines was België tussen 1840 en 1900 de op een na grootste industriële grootmacht ter wereld. Later, dankzij onze infrastructuur voor weg-, spoor- en riviervervoer, kon de industrie in de twintigste eeuw floreren op uiteenlopende gebieden als staal, textiel, petroleumraffinage, chemicaliën, voedselverwerking, farmaceutica, autobouw, elektronica en machinebouw.

We herinneren er ook aan dat veel nieuwe ontdekkingen en technologieën die een revolutie teweeg hebben gebracht in ons dagelijks leven, hun oorsprong vinden in het werk van Belgische wetenschappers: Gramme, Solvay, Baekeland, Van Beneden, Cailliau, enzovoort. Wij hebben een traditie van ondernemen en wereldwijd exporteren van onze kennis. Dat moet zo blijven. Er wordt voorspeld dat er tegen midden 2023 wereldwijd 1 miljard 5G-verbindingen zullen zijn. Chinese operatoren rondden vorige maand de kaap van de 100 miljoen 5G-abonnees. De 5G-race is begonnen.

Ambitie is een must

In de Europese digitale woestijn moet België het epicentrum worden van een universum met 4 miljard digitaal geconnecteerde inwoners. Als we de lat niet hoog leggen, belanden we in de modder. 5G wordt specifiek en zwart op wit genoemd als een van de technologische prioriteiten en strategische initiatieven van de Amerikaanse Chief Technology Officer. Ook onze federale ambitie moet zo gedurfd en nauwkeurig zijn.

België zal digitaal zijn of het zal niet zijn. Dat moeten onze regeringsonderhandelaars nu beseffen. Als aanvoerder van de digitale revolutie heeft België een nationaal Chief Technology Officer nodig. In de Verenigde Staten bestaat die functie al sinds 2009, toen president Barack Obama ze in het leven riep. Zijn opvolger, Donald Trump, liet de functie twee jaar vacant, tot hij het cruciale belang ervan inzag. De Amerikaanse CTO "moedigt de ontwikkeling van opkomende technologieën in de Verenigde Staten aan, stelt Amerikaanse bedrijven in staat nieuwe technologieën te commercialiseren en toe te passen, en verbetert en verruimt de toegang tot de instrumenten die nodig zijn om Amerikanen te laten slagen in de economie van de 21ste eeuw. Hij is ook verantwoordelijk voor het afstemmen van de ontwikkeling van nieuwe technologieën op de prioriteiten van de regering, waaronder het opkomen voor de Amerikaanse werknemer, het verdedigen van Amerikaanse innovaties in het buitenland en het beschermen van de veiligheid en zekerheid van het Amerikaanse volk", stelt het Witte Huis.Ook ons land kan een vrouw of een man gebruiken, die als taak heeft zich te ontfermen over het overleg tussen de beleidsniveaus en verslag uit te brengen aan de ministerraad. Want op digitaal gebied (5G op kop) is ons land in hetzelfde bedje ziek als onze gezondheidszorg. De ziekte heet bevoegdheidsversnippering. Ook in België moet de federale overheid reactiever en efficiënter worden op het gebied van toegepaste technologie.De Belgische Chief Technology Officer moet iemand zijn met expertise en autoriteit, die alle spelers van de digitale economie (vakbonden, werkgevers,...) op één lijn krijgt. Transformeren, verbinden en sturen zijn zijn of haar belangrijkste missies. Ook moet het iemand zijn die de economische belanghebbenden in belangrijke actuele dossiers, zoals 5G-richtlijnen en -wetgeving, internetbeheer, artificiële intelligentie enzovoort, samenbrengt. Een kabinet van experts moet de CTO bijstaan. Daarnaast moet deze persoon ook de digitale ambassadeur van België in het buitenland zijn. Zij of hij dient op de ministerraad uitgenodigd te worden wanneer digitale materies op de agenda staan.Technologieën zijn onontbeerlijk om het land te doen verrijzen. Grenzeloze werkplekken en werken op afstand zijn de nieuwe norm. Onlineconsultaties in de gezondheidszorg worden populairder dan fysieke bezoeken aan de dokter. Administraties zullen sneller en almaar meer contactloos moeten inspelen op de vragen van de smartphoneburger.Bliksemsnel data uit sensoren capteren, om vanop afstand machines te besturen, is ook onontbeerlijk voor onze ziekenhuizen en fabrieken van de toekomst. En niet het minst voor de natuur, om het energie- en waterverbruik in slimme steden en geconnecteerde woningen te monitoren en bij te sturen. Cellulaire technologie is het epicentrum van die ontwikkeling, door het brede scala aan apparaten dat zal worden aangesloten op het internet der dingen, en het volume van het mobiele dataverkeer zal exploderen.Met een snelheid die wel 200 keer groter is dan 4G, is 5G de levenslijn van toestellen die meer dan ooit tevoren draadloos moeten kunnen communiceren met het internet, zoals geconnecteerde machines, auto's, sensoren, meters, consumentenelektronica, betaalautomaten, in persoonlijke accessoires ingebouwde ICT-systemen, wearables en implantaten.De smartphone wordt de elektronische sleutel die toegang verleent tot de digitale maatschappij. Ermee bellen wordt bijkomstig.In elk van de industriële revoluties heeft België een wereldwijde reputatie opgebouwd als een innovatieve, efficiënte en aantrekkelijke economie. Dat moet zo blijven. Met de productie van gietijzer, ijzer, staal en kool, of voor de kracht van stoommachines was België tussen 1840 en 1900 de op een na grootste industriële grootmacht ter wereld. Later, dankzij onze infrastructuur voor weg-, spoor- en riviervervoer, kon de industrie in de twintigste eeuw floreren op uiteenlopende gebieden als staal, textiel, petroleumraffinage, chemicaliën, voedselverwerking, farmaceutica, autobouw, elektronica en machinebouw. We herinneren er ook aan dat veel nieuwe ontdekkingen en technologieën die een revolutie teweeg hebben gebracht in ons dagelijks leven, hun oorsprong vinden in het werk van Belgische wetenschappers: Gramme, Solvay, Baekeland, Van Beneden, Cailliau, enzovoort. Wij hebben een traditie van ondernemen en wereldwijd exporteren van onze kennis. Dat moet zo blijven. Er wordt voorspeld dat er tegen midden 2023 wereldwijd 1 miljard 5G-verbindingen zullen zijn. Chinese operatoren rondden vorige maand de kaap van de 100 miljoen 5G-abonnees. De 5G-race is begonnen.In de Europese digitale woestijn moet België het epicentrum worden van een universum met 4 miljard digitaal geconnecteerde inwoners. Als we de lat niet hoog leggen, belanden we in de modder. 5G wordt specifiek en zwart op wit genoemd als een van de technologische prioriteiten en strategische initiatieven van de Amerikaanse Chief Technology Officer. Ook onze federale ambitie moet zo gedurfd en nauwkeurig zijn.