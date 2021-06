De Métallos FGTB, de Franstalige metaalarbeiderscentrale van de socialistische vakbond, heeft het ontwerp van akkoord tussen de sociale partners afgekeurd. De centrale noemt het ontwerp in een persbericht 'te onevenwichtig om het te kunnen onderschrijven'.

De metallo's hekelen opnieuw de onvoldoende loonmarge (0,4 procent bovenop de index) en vinden de mogelijke consumptiecheques te mager. Ze vinden de extra overuren waarvan sprake 'extravagant', en kunnen niet begrijpen dat de SWT-leeftijd (het vroegere brugpensioen) niet verlaagd wordt, maar behouden blijft op 60 jaar.

'We stellen vast dat het bijna niet meer mogelijk zal zijn om de montagekettingen, de werven en onze zware industrie te verlaten voor 60 en 62 jaar', luidt het. De vooruitgang inzake minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar zijn voor de Franstalige metaalcentrale onvoldoende om de rest te compenseren.

Het is de eerste vakbondscentrale die bekendmaakt zich niet achter het akkoord te scharen dat werkgevers en vakbonden dinsdagochtend bereikten in de Groep van Tien.

Bij de socialistische vakbond keurde de transportcentrale BTB-ABVV de tekst eerder op de dag wel goed.

