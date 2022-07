De Franse regering wil 12,7 miljard euro in stelling brengen voor de aangekondigde hernationalisering van het energiebedrijf EDF en 'eventuele andere operaties'. Dat heeft de Franse minister van Economie Bruno Le Maire donderdag gezegd.

'We hebben 12,7 miljard euro ingeschreven om de nationaliseringsoperatie van EDF te financieren en ook eventuele andere operaties die tegen eind dit jaar nodig zouden kunnen zijn', zo zei Le Maire na afloop van een ministerraad, zonder meer details.

De minister sprak nog van 'een investering voor de energieonafhankelijkheid' van Frankrijk.

Premier Elisabeth Borne kondigde woensdag aan dat de Franse regering de energiegroep EDF opnieuw voor 100 procent in handen wil krijgen. Dat moet het bedrijf versterken in zijn mogelijkheden om ambitieuze projecten uit te voeren 'onmisbaar voor onze energietoekomst', klonk het. De overheid bezit momenteel 84 procent van EDF. Het Franse bedrijf is ook actief in België via dochterbedrijf Luminus.

