De Franse premier Jean Castex belooft alle Fransen 'een korting aan de pomp van vijftien cent per liter', en wel voor vier maanden vanaf 1 april. 'Dat betekent dat u voor elke volle tank van 60 liter negen euro bespaart', berekende hij.

Die maatregel moet de Fransen helpen het hoofd te bieden aan de stijgende brandstofprijzen, zei de premier in gesprek met de krant Le Parisien.

De maatregel zal de Franse staat ongeveer twee miljard euro kosten, dekt alle brandstoffen en geldt zowel voor bedrijven als gezinnen. De korting wordt verrekend bij de betaling, aan de kassa of met de bankkaart aan de pomp, en zal dus niet zichtbaar zijn op de geafficheerde prijzen aan de ingang van het tankstation, zei premier Castex nog.

'Aanvullende geste'

Hij riep de distributeurs en de oliemaatschappijen op om een 'aanvullende geste' te doen. 'Als de staat een inspanning van vijftien cent per liter levert, en zij doen bijvoorbeeld een inspanning van vijf cent, dan betekent dat twintig cent in de zak van de Fransen.'

Om de gevolgen van de stijgende energieprijzen, nog versterkt door de Russische inval in Oekraïne, op te vangen, nam de Franse regering al verschillende maatregelen, zoals het blokkeren van de gasprijs, het beperken van de stijging van de elektriciteitsprijs tot vier procent en een zogenaamde 'uitzonderlijke energiecheque'. Premier Castex zal volgende week een economisch en sociaal 'veerkrachtplan' voorstellen.

Die maatregel moet de Fransen helpen het hoofd te bieden aan de stijgende brandstofprijzen, zei de premier in gesprek met de krant Le Parisien.De maatregel zal de Franse staat ongeveer twee miljard euro kosten, dekt alle brandstoffen en geldt zowel voor bedrijven als gezinnen. De korting wordt verrekend bij de betaling, aan de kassa of met de bankkaart aan de pomp, en zal dus niet zichtbaar zijn op de geafficheerde prijzen aan de ingang van het tankstation, zei premier Castex nog. Hij riep de distributeurs en de oliemaatschappijen op om een 'aanvullende geste' te doen. 'Als de staat een inspanning van vijftien cent per liter levert, en zij doen bijvoorbeeld een inspanning van vijf cent, dan betekent dat twintig cent in de zak van de Fransen.' Om de gevolgen van de stijgende energieprijzen, nog versterkt door de Russische inval in Oekraïne, op te vangen, nam de Franse regering al verschillende maatregelen, zoals het blokkeren van de gasprijs, het beperken van de stijging van de elektriciteitsprijs tot vier procent en een zogenaamde 'uitzonderlijke energiecheque'. Premier Castex zal volgende week een economisch en sociaal 'veerkrachtplan' voorstellen.