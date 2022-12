De Europese Commissie oordeelt dat het Franse verbod op korte vliegreizen legaal is. De beslissing is een klap voor de luchtvaartsector, die het verbod aanvocht.

Vorig jaar had Frankrijk een verbod ingesteld op binnenlandse vluchten die in minder dan 2,5 uur met de trein kunnen worden afgelegd. In realiteit ging het om amper 3 van de meer dan 100 binnenlandse verbindingen in Frankrijk. Maar de symbolisch belangrijke beslissing werd fel aangevochten door de luchtvaartlobby en lokale luchthavens.

De Europese Commissie heeft nu beslist dat het Franse verbod legaal is. Voorwaarde is wel dat het verbod beperkt wordt tot een duur van drie jaar en na twee jaar geëvalueerd wordt. Maar die tijdslimiet is vooral bedoeld om te voldoen aan de Air Services Regulation, de Europese wetgeving waarop het Franse verbod is gebaseerd. In de praktijk betekent het dat het verbod elke drie jaar in vraag moet worden gesteld. De Commissie eist ook een uitbreiding van het verbod naar aansluitende vluchten.

Navolging

'Het Franse verbod op korteafstandsvluchten met snelle treinverbindingen is een kleine stap, maar wel een stap in de goede richting', zegt Thomas Gelin van Greenpeace in een reactie. 'Nu is het tijd om alle openstaande onduidelijkheden weg te nemen en andere EU-landen duidelijk te maken dat een verbod op korteafstandsvluchten de juiste keuze is voor de toekomst. Het is de hoogste tijd dat Europa de torenhoge uitstoot van de luchtvaartindustrie aan banden legt en in plaats daarvan investeert in klimaatvriendelijk vervoer.'

De luchtvaart was de voorbije decennia de snelst groeiende bron van broeikasuitstoot in Europa, zegt Greenpeace, met een stijging van 29 procent tussen 2009 en 2019. Vluchten van minder dan 1500 kilometer zijn verantwoordelijk voor een kwart van die uitstoot.

