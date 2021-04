Nucleaire energie heeft nog een toekomst in Frankrijk. Dat heeft de Franse minister van Economie Bruno Le Maire gezegd. 'We geloven in kernenergie', zei hij.

Sommigen in Frankrijk denken dat kernenergie ten einde loopt in Frankrijk, stelde Le Maire. 'Maar wij denken er anders over. Wij denken dat kernenergie een toekomst heeft in Frankrijk.' De minister meent dat nucleaire capaciteit Frankrijk een concurrentieel economisch voordeel zal opleveren en dat de ecologische transitie niet kan slagen zonder.

'Het is niet omdat men voor kernenergie is dat men tegen hernieuwbare energie is, wel integendeel', aldus Le Maire, die de twee energiebronnen als complementair ziet. De Franse minister vindt ook dat de Europese Commissie kernenergie als groene investeringen moet beschouwen. Daarover zijn de lidstaten het niet eens. Onder meer Duitsland verzet zich daartegen.

De Belgische regering besliste om vast te houden aan een eerder besliste kernuitstap in 2025. Al bepaalt het regeerakkoord wel dat er in november een evaluatie komt over de haalbaarheid. Gascentrales zullen de weggevallen kernenergie deels moeten opvangen.

