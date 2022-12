Frankrijk zal deze winter erg afhankelijk zijn van de invoer van elektriciteit uit de buurlanden. Dat bevestigt de topman van hoogspanningsbeheerder RTE.

Directievoorzitter Xavier Piechaczyk sluit bovendien niet uit dat Frankrijk deze winter met stroomtekorten zal kampen. De kans bestaat dat er 'enkele dagen' sprake zal zijn van code rood, waarbij er mogelijk stroomtekorten optreden.

Het risico op black-outs is een gevolg van de vele kerncentrales die er lam liggen, wegens onderhoud of pannes. De helft van de reactoren ligt stil. Van de 61 gigawatt (GW) geïnstalleerde capaciteit is vandaag 35 GW beschikbaar.

Bedoeling is eind januari aan 43 GW te raken, aldus nog Piechaczyk. Dat maakt dat Frankrijk deze winter erg afhankelijk zal zijn van de invoer van elekrticiteit van de omliggende landen.

Traditioneel is Frankrijk een uitvoerder van stroom.

