De Frans-Italiaanse halfgeleiderproducent STMicroelectronics en zijn Amerikaanse sectorgenoot GlobalFoundries willen nabij Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk, een nieuwe chipfabriek bouwen. Het gaat om een investering van 5,7 miljard euro, zo is maandag aangekondigd.

De fabriek, die 'de grootste productiesite van Franse chips en een van de grootste in Europa' moet worden, zal met financiële steun van de Franse staat gebouwd worden op de bestaande site van STMicro in Crolles en zal zowat duizend bijkomende banen creëren. De chips die er gemaakt zullen worden, zullen dienen voor gebruik in onder meer de automobielsector, de industrie en telecominfrastructuur.

De aankondiging komt er naar aanleiding van de vijfde 'Choose France'-top. De Franse president Emmanuel Macron ontvangt maandag 180 buitenlandse bedrijfsleiders in het kasteel van Versailles. 'Dit is de grootste industriële investering van de voorbije decennia, buiten de nucleaire sector, en ze betekent een belangrijke stap in onze indsutriële soevereiniteit', schreef de Franse minister van Economie Bruno Le Maire op Twitter.

De investering kadert in de 'Chips Act', het programma waarmee de Europese Unie een belangrijkere positie wil innemen op de wereldwijde chipsmarkt. De Europese Commissie wil het Europese aandeel in de wereldwijde chipproductie tegen 2030 opschroeven van de huidige 9 naar 20 procent.

Er zullen tijdens de 'Choose France'-top veertien investeringsprojecten worden voorgesteld, goed voor in totaal 6,7 miljard euro aan investeringen en meer dan 4.000 nieuwe jobs, zo kondigde het presidentschap al aan. Onder meer het Amerikaanse pakjesbedrijf FedEx, de Vietnamese autobouwer VinFast, het Nederlandse uitzendbedrijf Randstad en het Britse farmabedrijf GSK zouden investeringen in Frankrijk aankondigen.

Sinds de eerste 'Choose France'-top in 2018 werden tijdens die bijeenkomsten zowat 80 invetseringsprojecten aangekondigd, goed voor 12 miljard euro en 21.000 banen. Daarvan zijn er 25 uitgevoerd, zijn er 50 in uitvoering en werden er 5 uitgesteld of geschrapt.

