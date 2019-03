Frankrijk gaat 3 procent omzetbelasting voor internetgiganten invoeren

Woensdag presenteert minister van Economie Bruno Le Maire een wetsontwerp waarin deze ondernemingen een omzetbelasting van drie procent wordt opgelegd, zo kondigde hij zondag aan.

'Deze taks van drie procent op de digitale omzet gerealiseerd in Frankrijk vanaf 1 januari 2019 zal al snel 500 miljoen opbrengen', zei Le Maire in een interview met de krant Le Parisien.

De taks wordt van toepassing op internetgiganten die wereldwijd een omzet draaien van minstens 750 miljoen euro, en in Frankrijk minstens 25 miljoen euro omzet halen. De belasting viseert inkomsten uit reclame, de verkoop van gegevens en commissies.

Volgens Le Maire zal een dertigtal ondernemingen moeten bijdragen. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse bedrijven, maar ook Chinese, Duitse, Spaanse en Britse bedrijven en één Frans bedrijf.

Google, Apple, Facebook, Amazon

In Frankrijk gaan al langer stemmen op voor een specifieke belasting voor internetgiganten. Die wordt bij onze zuiderburen met het acroniem Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) aangeduid. Dat is 'een kwestie van fiscale rechtvaardigheid', meent Le Maire, die erop wijst dat deze digitale reuzen 14 procentpunt minder belasting betalen dan Europese kmo's.

De Franse regering mikte lang op een Europese belasting, maar vindt daarvoor vooralsnog onvoldoende steun. Le Maire heeft nu het geweer van schouder veranderd en zoekt een gemeenschappelijk Europees standpunt in de schoot van de Oeso, in de hoop een internationaal akkoord te forceren tegen het jaareinde. Zo'n akkoord zou dan in de plaats komen van de Franse belasting, verduidelijkte hij nog.