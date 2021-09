Sinds het begin van dit jaar tot eind augustus heeft Forem 365.000 vacatures gepubliceerd. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is dat een stijging met 18 procent.

Dat blijkt uit de cijfers van de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst waarover de Sudpresse-kranten donderdag berichten.

Iets meer dan de helft van de aanbiedingen (ongeveer 186.000 sinds het begin van het jaar) komt rechtstreeks bij Forem binnen of is afkomstig van de uitzendsector. De andere helft van het aanbod op de Forem-website is voor een groot deel (bijna 89.000) afkomstig van andere diensten voor arbeidsvoorziening, het Brusselse Actiris en het Vlaamse VDAB. In Vlaanderen zijn er tienduizenden vacatures.

Sinds maart 2021 ligt het aantal vacatures per maand aanzienlijk hoger dan in 2020, met pieken van +61 procent in mei en +57 procent in juni. Woensdagochtend stonden er op de website van Forem 66.700 vacatures. "Het is enorm", zegt Thierry Ney. 'Het is een aanzienlijke stijging.' Hij wijst er nog op dat het werkloosheidscijfer al zes maanden daalt.

